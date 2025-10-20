overcast clouds
РАДНИЧКИ ОСТАО БЕЗ ТРЕНЕРА: Александар Луковић није више шеф струке Крагујевчана

20.10.2025. 12:49 12:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
lukovic
Фото: ФК Раднички 1923

Српски фудбалски стручњак Александар Луковић није више тренер Радничког, саопштио је данас клуб из Крагујевца.

"Раднички обавештава јавност да је шеф стручног штаба нашег клуба Александар Луковић поднео оставку на ту функцију. Раднички му се захваљује на времену и залагању, које је провео у нашем клубу и жели му све најбоље у даљем току каријере", наводи се у саопштењу Радничког, које је објављено на друштвеним мрежама.

Луковић је преузео Раднички почетком августа пошто је на месту тренера клуба из Крагујевца заменио Феђу Дудића.

Раднички се налази на 11. месту на табели Суперлиге Србије са 13 бодова из 12 утакмица.

фк раднички фк раднички крагујевац тренер
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
