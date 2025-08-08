ЗВАНИЧНО: Луковић наследио Дудића у Радничком из Крагујевца
Александар Луковић званично је представљен као нови тренер Радничког 1923.
Бивши репрезентативац Србије преузима екипу од Феђе Дудића и улази у свој први самостални клупски ангажман, након што је претходних година радио у млађим селекцијама националног тима.
"Задовољство ми је и част што имам прилику да радим у једном клубу какав је Раднички, који се у свему уклапа у мој план каријере и неке амбиције које ја желим да остварим као тренер. Надам се да ћемо бити добитна комбинација", рекао је на почетку обраћања млади стручњак и додао:
"На нама је пуно посла да се вратимо на неки победнички колосек и да будемо препознатљиви по једном начину игре, да имамо свој идентитет. Да дорадимо и унапредимо неке ствари на којима је господин Дудић радио. Самим тим пошаљемо другим екипама поруку да ћемо увек ићи на победу.
Луковић је рекао и да жели победом да започне мандат у новој средини.
"Знам да ова екипа има озбиљан квалитет и карактер. То су два битна преуслова у овом тренутку да кренемо како треба. За ова два дана видео сам од момака доста позитивне енергије и да су доста фокусирани. Тако да против Јавора очекујем победу. Очекујем подршку навијача као и до сада. Знам да је Раднички симбол овог града и Шумадије. Ми ћемо дати све од себе, мислим на тим, стручни штаб да побеђујемо. То ће бити мотив који ће нас водити да будемо што бољи", закључио је нови шеф струке Радничког.