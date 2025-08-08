clear sky
ЗВАНИЧНО: Луковић наследио Дудића у Радничком из Крагујевца

08.08.2025. 15:44 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
lukovic
Фото: ФК Раднички 1923

Александар Луковић званично је представљен као нови тренер Радничког 1923.

Бивши репрезентативац Србије преузима екипу од Феђе Дудића и улази у свој први самостални клупски ангажман, након што је претходних година радио у млађим селекцијама националног тима.

"Задовољство ми је и част што имам прилику да радим у једном клубу какав је Раднички, који се у свему уклапа у мој план каријере и неке амбиције које ја желим да остварим као тренер. Надам се да ћемо бити добитна комбинација", рекао је на почетку обраћања млади стручњак и додао:

"На нама је пуно посла да се вратимо на неки победнички колосек и да будемо препознатљиви по једном начину игре, да имамо свој идентитет. Да дорадимо и унапредимо неке ствари на којима је господин Дудић радио. Самим тим пошаљемо другим екипама поруку да ћемо увек ићи на победу. 

Луковић је рекао и да жели победом да започне мандат у новој средини.

"Знам да ова екипа има озбиљан квалитет и карактер. То су два битна преуслова у овом тренутку да кренемо како треба. За ова два дана видео сам од момака доста позитивне енергије и да су доста фокусирани. Тако да против Јавора очекујем победу. Очекујем подршку навијача као и до сада. Знам да је Раднички симбол овог града и Шумадије. Ми ћемо дати све од себе, мислим на тим, стручни штаб да побеђујемо. То ће бити мотив који ће нас водити да будемо што бољи", закључио је нови шеф струке Радничког.

фк раднички фк раднички 1923 фк раднички крагујевац александар луковић
Спорт Фудбал
Услови коришћења
