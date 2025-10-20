РЕД БУЛ КАЖЊЕН СА 50.000 ЕВРА због ометања Ланда Нориса на Великој награди САД у Формули 1
Тим Формуле 1 Ред Бул кажњен је новчаном казном од 50.000 евра на Великој награди Сједињених Америчких Држава због кршења правила пре почетка трке.
Ред Бул је кажњен након што је један члан тима покушао да уклони траку којом је обележена стартна позиција возача Мекларена Ланда Нориса.
Како је саопштила ФИА, члан Ред Була је "поново ушао у део стартне зоне код капије 1, у близини друге стартне позиције", која је припадала Норису, након што су болиди већ кренули у формациони круг на стази "Circuit of The Americas" у Остину.
Званична одлука судија наводи да је казна изречена јер је "ометање безбедносних процедура приликом припреме стазе за трку након што је стартна позиција испражњена апсолутно забрањено". Није, међутим, прецизирано због чега је члан тима покушао да уђе у забрањену зону.
Према сазнањима Скај Спорта, запослени у Ред Булу је покушао да уклони траку коју је Мекларен поставио дуж зида стартне позиције, како би помогао Норису да се прецизно постави на своје стартно место, с обзиром на ограничену видљивост из кокпита.
Из Ред Була су саопштили да члан тима није био свестан да га редари покушавају зауставити, али су судије истакле да "сваки члан екипе мора бити свестан" да су такве радње строго забрањене, па је казна изречена у складу с правилима ФИА.
Трку у Остину освојио је Макс Ферштапен (Ред Бул), који је дан раније победио и у спринту. Холанђанин је тако смањио заостатак за лидером шампионата Оскаром Пјастријем (Мекларен) на 40 бодова, пет трка пре краја сезоне.