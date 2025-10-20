МАКС ФЕРШТАПЕН ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НА ВЕЛИКОЈ НАГРАДИ САД: "Сада постоји шанса за нову титулу"
Возач Ред Була Макс Ферштапен рекао је после победе у Остину да сада постоје шансе да освоји пету узастопну титулу у шампионату Формуле 1.
Холандски возач је на стази у Остину забележио 68. тријумф у каријери, уједно пети у сезони, чиме је смањио заостатак за водећим тандемом Мекларена.
Оскар Пјастри (трку у Остину завршио на петом месту) у генералном пласману води са 346 бодова, другопласирани Норис заостаје 14 бодова, док је Ферштапен трећи са 306 бодова.
"Ово је невероватан викенд за нас. Знао сам да трка неће бити једноставна. Мислим да, ако погледате целу трку, темпо између мене и Ланда (Нориса) био је веома сличан. Мислим да смо разлику направили на првим гумама (средње тврде). Успео сам да направим малу предност и то је оно што смо задржали до краја", рекао је Ферштапен.
До краја шампионата остало је још пет тркачких викенда, а Верстапен је говорио о својим шансама за титулу, која се након прве половине сезоне чинила готово немогућом.
"Да, сигурно постоји шанса. Само треба да наставимо да имамо овакве викенде до краја. Покушаћемо све што можемо. Узбудљиво је и веома сам узбуђен због завршнице сезоне", рекао је Холанђанин, који је у Остину славио и у суботњој спринт трци.
Друго место у трци у Остину заузео је Норис, док се на победнички подијум попео и возач Ферарија Шарл Леклер.
Управо је борба између Нориса и Леклера обележила трку у САД, о чему је говорио возач Мекларена.
"Потрајало је, али била је то добра борба са Леклером - борио се жестоко. Било је тешко, дали смо све од себе. Мислио сам да ће бити лакше након што сам га први пут обишао (21. круг) и након што смо остали дуже на стази. Очекивао сам да ће друго претицање бити једноставније (Леклер на средње тврдим, Норис на меким гумама). Шарл је одвезао одличну трку и била је то добра борба", рекао је Норис.
Леклер је говорио о различитој тактици у односу на друге возаче и о старту трке на меким гумама.
"Био сам мало забринут када сам видео да сам једини на меким гумама. Знао сам да је то помало ризичан потез. Оно што сам желео било је да искористим меке гуме и да имам слободан простор испред себе. Било је веома оптимистично јер смо имали два болида испред, али то је био план који смо покушали да спроведемо. Добио сам једну позицију и то нам је доста помогло у трци", рекао је Леклер.
Возач из Монака осврнуо се и на борбу са Норисом за друго место.
"Уживао сам. Нажалост, данас сам на крају изгубио, али сам се добро забавио у болиду", закључио је Леклер.
Шампионат се наставља за седам дана трком за Велику награду Мексика.