overcast clouds
13°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ГАЛЕРИЈИ ПРОМЕТЕЈ У СРЕДУ Промоција нове књиге Јелене Делибашић

20.10.2025. 11:29 11:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: промо

Нова књига Јелене Делибашић „Кнегиња Милица – љиљан у долу Ожиљак (1335–1405)” одржаће се у среду у 19 часова у галерији „Прометеј”, Светозара Милетића 16, у 19 часова.

О књизи ће говорити: академик Драган Симеуновић, књижевница Лаура Барна, Горан Раденковић (Богословија Светог Саве Београд), катихета Бранислав Илић, Мирјана Лукић Маринковић (Градска управа за културу Града Новог Сада), уредник Зоран Колунџија и ауторка Јелена Делибашић. Улаз је слободан.

Академик Драган Симеуновић је рекао да се у скромном пантеону женских ликова српске средњовековне историје, бар кад је реч о историји политичке мисли и политичког делања, својом вишеструком посебношћу снажно се издваја фигура кнегиње Милице Хребељановић (1335–1405), и као супруге и као мајке, а надасве као „државохранитељке”.

промоција књиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај