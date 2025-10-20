У ГАЛЕРИЈИ ПРОМЕТЕЈ У СРЕДУ Промоција нове књиге Јелене Делибашић
Нова књига Јелене Делибашић „Кнегиња Милица – љиљан у долу Ожиљак (1335–1405)” одржаће се у среду у 19 часова у галерији „Прометеј”, Светозара Милетића 16, у 19 часова.
О књизи ће говорити: академик Драган Симеуновић, књижевница Лаура Барна, Горан Раденковић (Богословија Светог Саве Београд), катихета Бранислав Илић, Мирјана Лукић Маринковић (Градска управа за културу Града Новог Сада), уредник Зоран Колунџија и ауторка Јелена Делибашић. Улаз је слободан.
Академик Драган Симеуновић је рекао да се у скромном пантеону женских ликова српске средњовековне историје, бар кад је реч о историји политичке мисли и политичког делања, својом вишеструком посебношћу снажно се издваја фигура кнегиње Милице Хребељановић (1335–1405), и као супруге и као мајке, а надасве као „државохранитељке”.