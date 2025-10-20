ПОСЛЕ ПОБЕДЕ КОШАРКАША ВОЈВОДИНЕ НАД ЏОКЕРОМ У КЛС Димитријевић изградио ауторитет
И трећи пут заредом славили су кошаркаши Војводине, овај пут против Џокера 87:81 у трећем колу Кошаркашке лиге Србије. Дуел на Спенсу протекао је у потпуној доминацији новосадског тима, али и у осцилацијама на крају сусрета.
Дозволили су црвено-бели да од минус 21 Џокер приђе на два поседа заостатка, мада, објективно, није било реално да дође до потпуног преокрета. Интересантна ситуација десила се баш тада у завршници, када је тренер Војводине Марко Димитријевић после геста незадовољства послао вероватно и најбољег играча Ранка Симовића раније у свлачионицу. На тај начин, показао је да је изградио ауторитет, што може да буде само позитивно за новосадски састав. Наравно, далеко од тога да постоји проблем неке дубље природе, већ то може да буде потез који ће утицати на још већи раст овог тима.
Јуниор Лука Зотовић одиграо је два минута и очекује се да у наредним окршајима добије одређену улогу, све у складу са резултатом и плановима тренера Димитријевића.
- Честитам ривалу на доброј и чврстој игри током утакмице. Дуел смо отворили добро и повели од самог старта, али смо шутерски били мало слабији. Честитам саиграчима што су успели да изгурају утакмицу до краја упркос налетима супарника и нашој лошој игри у последњој четвртини. На нама је сада да се што боље спремимо за утакмице у Ваљеву и Скопљу – поручио је млади играч Војводине, алудирајући на изазове против Металца и ТФТ-а који следе у КЛС-у и АБА 2 лиги.
Стратег црвено-белих био је критички настројен.
- Три четвртине су биле како смо и очекивали, а онда је уследила задња четвртина која је била, најблаже речено, неозбиљна. Морамо да се позабавимо падовима у игри. Оно што је добро је победа и сигурна игра у три четвртине – јасан је био Димитријевић.
В. М. П.