ЗБОГ ПОПРАВКЕ КОЛОВОЗА Измењен режим саобраћаја

20.10.2025. 11:26
Фото: Дневник (А. Савановић)

Због обнове коловоза, саобраћај ће од 20. до 31. октобра бити забрањен  у Улици Париске комуне, крак од Руменачке до Париске комуне.

У истом периоду на снази ће бити обустава саобраћаја у улицама Милана Џанића и Душана Шућова (на деоници од Улице Светозара Џанића до Ченејске), као и у Ченејској улици, из правца Ритске улице. Разлог за то је поправка коловозне конструкције. 

- Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, кроз који се редовно поправљају саобраћајне површине на територији Града Новог Сада, како би се унапредила путна инфраструктура и свим учесницима у саобраћају обезбедили бољи услови на путу и безбеднија вожња - објашњавају надлежни и апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију, као и да до окончања радова користе алтернативне правце.

измена саобраћаја
Нови Сад Сервисне информације
