ЗБОГ ПОПРАВКЕ КОЛОВОЗА Измењен режим саобраћаја
Због обнове коловоза, саобраћај ће од 20. до 31. октобра бити забрањен у Улици Париске комуне, крак од Руменачке до Париске комуне.
У истом периоду на снази ће бити обустава саобраћаја у улицама Милана Џанића и Душана Шућова (на деоници од Улице Светозара Џанића до Ченејске), као и у Ченејској улици, из правца Ритске улице. Разлог за то је поправка коловозне конструкције.
- Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, кроз који се редовно поправљају саобраћајне површине на територији Града Новог Сада, како би се унапредила путна инфраструктура и свим учесницима у саобраћају обезбедили бољи услови на путу и безбеднија вожња - објашњавају надлежни и апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајну сигнализацију, као и да до окончања радова користе алтернативне правце.