ПРЕД КОШАРКАШИМА СПАРТАКА НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ У ДОСАДАШЊЕМ ТОКУ ФИБА ЛИГЕ ШАМПИОНА Стиже Гран Канарија
Кошаркаши Спартака сутра од 20 часова у Дудовој шуми играју против Гран Канарије у 3. колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона. Биће то несумњиво највећи изазов за Суботичане у досадашњем току сезоне, у којем су на максималном учинку.
Тренер вицешампиона Србије Владимир Јовановић свестан је ко је са друге стране паркета.
– Један од најбољих тимова и један од фаворита за освајање трофеја. Били су стандардни учесник плеј-офа и шампион Еврокупа. Имали су два изузетно квалитетна дуела у групи, имају одличан тим, на прави начин селектиран и функционишу заједно много година, уз мале додатке. Тренер Јака Лакович ради јако добар посао. Биће то велики изазов за нас. Без обзира на утакмице до сада, ова ће да буде у свим погледима захтевна. Знамо у којој брзини се игра кошарка у Шпанији, мораћемо да се адаптирамо ту. Немамо предугачак састав и свако одсуство играча је значајно. Покушали смо да се опоравимо максимално и развијемо кошаркашку идеју. Волео бих да сви будемо здрави, а за сада изгледа да нећемо – мишљења је Јовановић.
Потом се осврнуо и на потенцијалне изостанке.
– Најнеизвеснији је Церовина. Није превише озбиљна повреда, али боли доста. Зависи од њега да ли ће играти преко бола. Нисам сигуран да ће бити у саставу – навео је тренер Спартака.
В. М. П.