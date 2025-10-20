overcast clouds
16°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕД КОШАРКАШИМА СПАРТАКА НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ У ДОСАДАШЊЕМ ТОКУ ФИБА ЛИГЕ ШАМПИОНА Стиже Гран Канарија

20.10.2025. 13:45 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Спартак
Фото: Спартак

Кошаркаши Спартака сутра од 20 часова у Дудовој шуми играју против Гран Канарије у 3. колу групне фазе ФИБА Лиге шампиона. Биће то несумњиво највећи изазов за Суботичане у досадашњем току сезоне, у којем су на максималном учинку.

Тренер вицешампиона Србије Владимир Јовановић свестан је ко је са друге стране паркета.

 – Један од најбољих тимова и један од фаворита за освајање трофеја. Били су стандардни учесник плеј-офа и шампион Еврокупа. Имали су два изузетно квалитетна дуела у групи, имају одличан тим, на прави начин селектиран и функционишу заједно много година, уз мале додатке. Тренер Јака Лакович ради јако добар посао. Биће то велики изазов за нас. Без обзира на утакмице до сада, ова ће да буде у свим погледима захтевна. Знамо у којој брзини се игра кошарка у Шпанији, мораћемо да се адаптирамо ту. Немамо предугачак састав и свако одсуство играча је значајно. Покушали смо да се опоравимо максимално и развијемо кошаркашку идеју. Волео бих да сви будемо здрави, а за сада изгледа да нећемо – мишљења је Јовановић.

Потом се осврнуо и на потенцијалне изостанке.

– Најнеизвеснији је Церовина. Није превише озбиљна повреда, али боли доста. Зависи од њега да ли ће играти преко бола. Нисам сигуран да ће бити у саставу – навео је тренер Спартака.

В. М. П.

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај