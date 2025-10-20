КИК-БОКСЕРКА НЕВЕНА СТЕФАНОВИЋ ПРОФЕСИОНАЛНА ПРВЕКИЊА СВЕТА: Српкиња у борби за шампионски појас у лоу-кику победила Гркињу Софију Кину
Српска кик-боксерка Невена Стефановић освојила је титулу професионалне првакиње света у дисциплини лоу-кик у категорији до 68 килограма пошто је у борби за шампионски појас једногласном одлуком судија победила Гркињу Софију Кину.
Меч је уприличен у склопу престижне кик-бокс ревије "Трофеј Београда", која је одржана у дворани "Пинки" у организацији Кик-бокс савеза Београда.
Такмичарка Кик-бокс клуба Батајница одрадила је изванредан меч и тако се реванширала Гркињи за прошлогодишњи пораз у финалу Европског првенства.
Успешан је био и Вељко Мићовић који је у дисциплини фул-контакт у дуелу са Шандором Бардошијем из Мађарске одбранио титулу првака Европе у категорији до 78 килограма. Мићовић је у доминирао у мечу који је био предвиђен да траје 10 рунди по два минута, а славио је нокаутом у шестој рунди.
Професионални првак Србије у дисциплини К1 у категорији до 75 килограма постао је Никола Лончар који је једногласном одлуком судија био бољи од Марка Павловића.
Осим профи мечева на турниру "Трофеј Београда" у аматерској конкуренцији учествовала су 320 кик-боксера из седам земаља.