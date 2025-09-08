overcast clouds
КИК-БОКСЕРКА АЛЕКСАНДРА КРСТИЋ ШАМПИОНКА СВЕТА: Освојила све што се освојити може, у Спенсу стигла титула која је недостајала

08.09.2025. 12:33 12:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Српска кик-боксерка Александра Крстић освојила је титулу професионалне првакиње света у ВАКО Про верзији.

Крстић је на ревији, која је одржана у новосадском СПЕНС-у, у категорији до 65 килограма у борби за шампионски појас победила Италијанку Ребеку Вајани са 3:0.

– Био је ово изузетно тежак меч, физички врло захтеван пошто је трајао пет рунди по три минута. Вајани је доста незгодан борац. Од старта је наметнула јак темпо и имала сам мало проблема да се навикнем на њен стил, али трећа рунда је била пресудна – изјавила је Крстић.

– Много сам срећна што сам освојила ову титулу, једину која ми је недостајала, тако да сам сад објединила све трофеје који се могу освојити – додала је српска кик-боксерка.

Крстић ће са репрезентацијом Србије учествовати на Светском првенству у Абу Дабију.

– Шампионат света је у новембру. Већ сам четири пута освајала златну медаљу, па ћу и на овом шампионату имати највеће могуће амбиције. Што се профи ринга тиче, у децембру планирам један или два меча чиме бих окончала ову годину – закључила је Крстић.

Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
