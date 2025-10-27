overcast clouds
НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ У КАРАТЕУ: Млађи сениори Хајдука шампиони

27.10.2025. 09:18 09:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Ђорђо Бојанић
Хајдуци са тренерима на Државном првенству
Фото: „Хајдуци“ са тренерима на Државном првенству, фото: Ђ. Бојанић

Протеклог викенда Младеновац је био домаћин карате Првенства Србије за кадете, јуниоре и млађе сениоре, а са овог веома значајног надметања чланови Карате клуба „Хајдук“ се враћају поносни: са чак десет освојених медаља.

На најважнијем домаћем такмичењу у овој години „хајдуци“ су имали двадесет појединачних и два екипна наступа, па се десет освојених медаља може оценити као сјајан реезултат  који је овај кулски спортски колектив сврстао у сам врх најуспешнијих клубова у Србији.

Од десет медаља једна је златна, а освојена је у екипној конкуренцији. Најсјајније одличје освојио је тим млађих сениора у саставу: Михајло и Милош Крнајац, Марко Пуцар, Глоријан Штрангар и Божидар Мрдак. Екипа млађих сениора је после прошлогодишње вицешампионске, на доминантан начин освојила шампионску титулу што представља врхунски успех и круну ове вансеријске генерације која и даље остаје на окупу у истом узрасту (У21). 

Сребрне медаље у појединачној конкуренцији освојили су млађи сениори Михајло Крнајац у категорији до 75 и Милош Крнајац у категорији преко 84 килограма, млађа сениорка Милана Корица у категорији преко 68 килограма, јуниор Божидар Мрдак у категорији до 55 килограма и кадет Миљан Мрдак у категорији до 57 килограма. Бронзаних одличја домогли су се  млађа сениорка Матеа Калмар у категорији преко 68 килограма, млађи сениор Божидар Мрдак у категорији до 60 килограма, кадеткиња Милица Буквић у категорији до 54 и кадет Војин Милетић у категорији до 70 килограма.

-У клубу смо изузетно задовољни и поносни првенствено на екипну титулу шампиона Србије као и на укупно освојених 10 медаља, од чега чак 5 сребрних у појединачној конкуренцији од којих би сигурно неке биле и најсјајније да нису измакле у последњим секундама мечева, у недостатку спортске среће. Наши такмичари су демонстрирали изразито висок ниво форме и концентрације када је то било најпотребније, што их је и довело до овако сјајног успеха. После оваквих резултата и наступа наших бораца као и изузетно успешне текуће године, очекујемо позив селектора репрезентације за више наших такмичарки и такмичара да наступе на предстојећем Балканском шампионату за кадете, јуниоре и млађе сениоре који ће од 7. до 9. новембра бити одржан у хрватском  граду Ријеци – рекао је тренер у Карате клубу „Хајдук“ Никола Гребер.

Ђ. Бојанић

