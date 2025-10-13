КАРАТИСТИ ХАЈДУКА УСПЕШНИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ: Сјајно отварање сезоне
Ако се по јутру дан познаје предстојећа сезона ће бити веома успешна за чланове Карате клуба Хајдук из Куле.
Најлепши наговештај изречене констатације је учинак каратиста Хајдука на Првенству Војводине за кадете и јуниоре у појединачној и екипној конкуренцији, које је одржано у Новом Бечеју. На овом надметању Карате клуб Хајдук је наступио са 13 појединаца и две екипа и они су се у Кулу вратили са чак једанаест освојених медаља, што је допринело да буду један од најуспешнијих клубова у дисциплини борби. Од једанаест одичја једно је златно, четири сребрна и шест бронзаних.
Златну медаљу за Хајдук је освојио јуниор Божидар Мрдак у категорији до 55 килограма.
Сребрне медаље су освојиле кадеткиње Милица Буквић у категорији до 54 килограма и Вања Јарић у категорији до 47 килограма, као и кадети МиљанМрдак у категорији до 57 и Сергеј Баран у категорији преко 70 килограма.
Бронзаних одличја на Првенству Војводине домогли су Никола Чордаш који је наступио и као кадет и као јуниор, кадет Војин Милетић у категорији до 70 килограма, кадеткиња Сара Сабо у категорији до 54 килограма и Милица Буквић која је сребрној медаљи освојеној у кадетској конкуренцији додала бронзу наступивши и као јуниорка. Бронзану медаљу у екипној конкуренцији освојио је тим кадеткиња Хајдука у саставу Милица Буквић, Сара Сабо, Вања Јарић и Невена Вујасин.
- У клубу смо веома задовољни наступом наших такмичара после припремног периода јер су на веома леп начин отворили нову сезону званичних првенстава. Задатак стручног штаба је да одржи овако висок ниво форме и у нареднедве недеље јер нас тада очекује Првенство Србије на које одлазимо са највишим могућим амбицијама, посебно мотивисани - рекао је тренер у Карате клубу Хајдук Никола Гребер.
Ђ. Бојанић