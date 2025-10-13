СРПСКИ СЕЛЕКТОР НЕ РАЗМИШЉА О ОСТАВЦИ ПОСЛЕ НЕУСПЕХА: "Нисам неозбиљан човек"
Иван Јовановић, селектор фудбалера Грчке, не размишља о оставци након што је та репрезентација остала без шансе да се пласира на Светско првенство.
Грци су у четвртак вече поражени у дуелу са Данском (3:1) после чега су остали и без математичке шансе за неко од прва два места у групи Ц.
После тог сусрета Јовановић је причао одговорности њега као селектора које је свестан, али је истакао да би био неозбиљан уколико би у овом тренутку напустио кормило репрезентације.
Одлуку о томе препушта тамошњем савезу.
"Разлог због којег сам пре три-четири месеца продужио свој уговор био је пре свега због сарадње и поверења које сам имао са играчима, али и са управом Фудбалског савеза. Међутим, ја сам тренер и моја срећа долази од рада са овим момцима. Али треба да знате – уговор обавезује мене, не Фудбалски савез. Нисам овде да бих трошио време. На крају крајева, ја сам човек који осећа огромну одговорност за ситуацију у којој се данас налазимо. Размишљам да разговарам са управом о свему што смо до сада урадили и о свим могућностима које постоје, како би се одлучило о будућности грчког фудбала. Нисам човек који даје оставку и одлази – ако бих то урадио, сматрао бих себе неозбиљним човеком. Председник Фудбалског савеза је учинио све што је могао да се изборимо за пласман, и то не могу да заборавим. Морамо да разговарамо, а савез ће бити тај који ће донети одлуку о будућности", рекао је Јовановић.
У сваком случају, инсистира да се на ту тему одмах разговара.
"После неуспеха је логично да не могу, као тренер, да се понашам као да се ништа није догодило. Разумем председника, али ја не могу да кажем да „није ништа страшно“. Није тако. Елиминација са Светског првенства мења много тога у погледу важности наших циљева. Желим да будем коректан и према играчима и према савезу. Желим да разговор о томе водимо – било сада, било после наредних утакмица које имамо", закључио је Јовановић.