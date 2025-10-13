few clouds
ФК Војводина прогласио Дан жалости због смрти Милана Мандарића

13.10.2025. 13:11 13:16
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина обратио се саопштењем.

Поводом смрти Милана Мандарића, једног од најзначајнијих фудбалских радника у историји овог спорта, управа Фудбалског клуба Војводина донела је одлуку да се уторак, 14. октобар 2025. године, прогласи Даном жалости у ФК Војводина.

У знак поштовања и захвалности, све заставе на стадиону и у клупским просторијама биће спуштене на пола копља, активности у клубу ће почети минутом ћутања, а тренери и спортски радници упознаваће све чланове клуба са вредностима које је Мандарић промовисао у фудбалу, током богате и успешне каријере.

– Милан Мандарић је био човек који је својим радом, страшћу и визијом обележио једну епоху европског фудбала. Његова способност да препозна потенцијал, изгради систем и остави трајну вредност била је ванвременска. ФК Војводина изражава дубоко поштовање и захвалност за све што је Мандарић учинио за овај спорт и за нашу Војводину коју је из свег срца волео. Одлука о дану жалости је најмање што можемо да учинимо у знак сећања на овог великог човека – рекао је председник ФК Војводина Драгољуб Збиљић.

У суботу, 18. октобра, пре почетка првенствене утакмице, биће одржан минут ћутања којим ће ФК Војводина одати последњу почаст Милану Мандарићу.

Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
