(ФОТО) САША ОБРАДОВИЋ ОДРАДИО ПРВИ ТРЕНИНГ: Повратак у Звезду, деби против Жалгириса
13.10.2025. 14:19 14:21
Саша Обрадовић званично је именован за тренера КК Црвена звезда прошле суботе.
Српски стручњак други пут ће водити црвено-беле, а у понедељак је одрадио први тренинг са екипом.
Прошле седмице Звезда се захвалила дотадашњем тренеру Јанису Сферопулосу, а на чело је поставила нашег прослављеног кошаркаша и искусног стручњака.
Обрадовић ће поново дебитовати на клупи црвено-белих у уторак када у Београдску арену од 20 часова долази Жалгирис.
First days at the office for Saša Obradović 🔴⚪️🏀#kkcz #WeAreTheTeam #CrvenoBelaPorodica pic.twitter.com/OMTWFA3jsA
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 13, 2025