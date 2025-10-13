broken clouds
(ФОТО) САША ОБРАДОВИЋ ОДРАДИО ПРВИ ТРЕНИНГ: Повратак у Звезду, деби против Жалгириса

13.10.2025. 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Саша Обрадовић званично је именован за тренера КК Црвена звезда прошле суботе.

Српски стручњак други пут ће водити црвено-беле, а у понедељак је одрадио први тренинг са екипом. 

Прошле седмице Звезда се захвалила дотадашњем тренеру Јанису Сферопулосу, а на чело је поставила нашег прослављеног кошаркаша и искусног стручњака.

Обрадовић ће поново дебитовати на клупи црвено-белих у уторак када у Београдску арену од 20 часова долази Жалгирис.  

