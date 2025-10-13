СВИ СПРЕМНИ ДА ПОМОГНУ ОБРАДОВИЋУ – Давидовац: Знамо како он функционише; МОТИЕЈУНАС: Поправио ме је као човека
Кошаркаш Црвене звезде Дејан Давидовац изјавио је у Београду да су сви у клубу спремни да помогну новом тренеру црвено-белих Саши Обрадовићу.
Обрадовић је пре два дана именован за новог тренера Звезда уместо грчког стручњака Јаниса Сферопулоса.
Црвена звезда ће у уторак од 20 часова у Београдској арени дочекати Жалгирис у четвртом колу Евролиге.
– У оваквом распореду нема много времена за тренинг, сви морамо да се фокусирамо на то што он захтева. У овом моменту није му лако да преузме екипу, али сви смо спремни да му помогнемо. Неки од нас већ су сарађивали са њим и знамо како он функционише – рекао је Давидовац у обраћању новинарима.
Обрадовић је одрадио два тренинга са кошаркашима Звезде.
– Није било много тренинга, па самим тим ни времена за много промена. Идемо корак по корак и нема неких великих промена – додао је Давидовац.
Звезда је у трећем колу у гостима победила Фенербахче.
– Значило нам је доста, победа генерално. Одиграли смо добру утакмицу тимски, били смо на високом нивоу – рекао је кошаркаш Звезде.
Жалгирис је забележио три победе у прва три кола Евролиге, док Звезда има скор 1/2.
– У овом тренутку делују да су стварно најбољи у лиги. Физички доста добри, са неким појачањима која су одлична. Али играмо на свом терену и спремни смо. Пре свега морамо да одговоримо физички на њихову игру, енергија на високом нивоу, али играмо код куће и тако мора бити – изјавио је Давидовац.
Он је прокоментарисао долазак Душана Алимпијевића на место селектора Србије.
– Драго ми је, заслужио је то. Поштујем га ван терена као човека, онда и на терену за све што је урадио. Заслужено је добио прилику да буде селектор – закључио је Давидовац.
Литвански центар Донатас Мотиејунас похвалио је играче Црвене звезде.
– Ово је сјајна група момака. Највећи проблем је толики број промена. Три утакмице није довољно да се све посложи. Најважнија је хемија, то се не дешава преко ноћи. Морате да проводите време заједно. Људски фактор се често превиди. И ми смо људи. Неко од играча има неку трагедију или неки други проблем у породици... – изјавио је Мотиејунас.
– Ја сам прошао кроз то. Када сам се разводио нисам желео да играм. Био сам у сјајној форми. Хемија мора да расте кроз време. Тим је пометен променама тренера. Постоји жеља да се покаже новом тренеру да можемо боље. Морамо да наставимо да радимо. Прошла утакмица треба да буде основа како треба да играмо – додао је кошаркаш Звезде.
Мотиејунас је навео да се Жалгирис налази у одличној форми.
– Током сезоне ће различите екипе играти сјајно, Жалгирис то ради сада. Биће веома тешко да их победимо. За два дана са новим тренером смо напорно радили, причали... Сутра неће бити реч о тактици. Ако изађемо на терен као против Фенера, ако задржимо тај ниво, имамо шансу да победимо. Најважнија ствар ће бити приступ. То је кључ за победу – рекао је Мотиејунас.
Он је подсетио да је са Обрадовићем сарађивао у екипи Монака.
– Радио сам са њим, знам његову тактику... Понекад могу да погодим шта ће да каже. Имамо сјајну конекцију. Помогао ми је да израстем у лидера, поправио ме је као човека. Захвалан сам за све што је урадио за мене. Покушаћу да му помогнем и овом клубу колико могу – истакао је литвански кошаркаш.
Црвена звезда ће после дуела са Жалгирисом у петак, 17. октобра у Београду дочекати Реал у петом колу Евролиге.