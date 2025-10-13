few clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСПЕШАН СТАРТ СРБА: Кецмановић у осмини финала Стокхолма, Олга прошла прво коло у Осаки

13.10.2025. 15:06 15:08
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ US Open Tennis Championships

Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у осмину финала АТП турнира у Стокхолму.

У првом колу победио је Француза Александра Милера 6:4, 6:1.

Меч је трајао један сат и 24 минута. Кецмановић је 49. тенисер света, док се Милер налази на 43. месту АТП листе.

Ово је био трећи међусобни дуел српског и француског тенисера, а први тријумф Кецмановића, који ће у осмини финала играти са победником дуела између Естонца Марка Лајала и Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија.

АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.

Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у осмину финала ВТА турнира у Осаки, пошто је у првом колу победила Јапанку Нао Хибино 6:4, 1:6, 6:2.

Меч је трајао један сат и 56 минута. Даниловић се налази на 49. месту WТА листе, док је Хибино 171. тенисерка света.

Српска тенисерка је први сет добила резултатом 6:4, док је други сет припао Јапанки 6:1. У трећем сету играло се гем за гем до резултата 2:2. Даниловић је потом освојила четири гема заредом и заслужено је стигла до победе.

Српска тенисерка ће у осмини финала играти против Американке Ешлин Кругер, која је била боља од Гркиње Марије Сакари 2:6, 6:3, 6:4. Кругер је тренутно 48. тенисерка света.

Даниловић ће на турниру у Осаки наступити и у дубл конкуренцији. Српска тенисерка ће у уторак у пару са Румунком Жаклин Кристијан у осмини финала играти против Јапанке Нао Хибино и Пољакиње Катаржине Питер.

ВТА турнир у Осаки се игра за наградни фонд од 275.094 долара.

тенис миомир кецмановић олга даниловић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај