УСПЕШАН СТАРТ СРБА: Кецмановић у осмини финала Стокхолма, Олга прошла прво коло у Осаки
Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у осмину финала АТП турнира у Стокхолму.
У првом колу победио је Француза Александра Милера 6:4, 6:1.
Меч је трајао један сат и 24 минута. Кецмановић је 49. тенисер света, док се Милер налази на 43. месту АТП листе.
Ово је био трећи међусобни дуел српског и француског тенисера, а први тријумф Кецмановића, који ће у осмини финала играти са победником дуела између Естонца Марка Лајала и Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија.
АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.
Српска тенисерка Олга Даниловић пласирала се у осмину финала ВТА турнира у Осаки, пошто је у првом колу победила Јапанку Нао Хибино 6:4, 1:6, 6:2.
Меч је трајао један сат и 56 минута. Даниловић се налази на 49. месту WТА листе, док је Хибино 171. тенисерка света.
Српска тенисерка је први сет добила резултатом 6:4, док је други сет припао Јапанки 6:1. У трећем сету играло се гем за гем до резултата 2:2. Даниловић је потом освојила четири гема заредом и заслужено је стигла до победе.
Српска тенисерка ће у осмини финала играти против Американке Ешлин Кругер, која је била боља од Гркиње Марије Сакари 2:6, 6:3, 6:4. Кругер је тренутно 48. тенисерка света.
Даниловић ће на турниру у Осаки наступити и у дубл конкуренцији. Српска тенисерка ће у уторак у пару са Румунком Жаклин Кристијан у осмини финала играти против Јапанке Нао Хибино и Пољакиње Катаржине Питер.
ВТА турнир у Осаки се игра за наградни фонд од 275.094 долара.