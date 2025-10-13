broken clouds
ПРВО ОБРАЋАЊЕ НОВОГ ЗВЕЗДИНОГ ТРЕНЕРА – Обрадовић: Верујем у себе и оно што радим, размишљам само о победама

13.10.2025. 14:33 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић изјавио је у Београду да верује у себе и оно што ради и истакао да размишља само о победама.

Обрадовић је пре два дана именован за новог тренера Звезда уместо грчког стручњака Јаниса Сферопулоса.

Црвена звезда ће у уторак од 20 часова у Београдској арени дочекати Жалгирис у четвртом колу Евролиге.

– Верујем у себе и оно што радим, да за ово кратко време дам поверење свим играчима. Доста ствари је ново, и системски, од прошлог тренера. Мало да се адаптирам на оно што ја мислим, и играчи на мене. Биће потребно време, то је сигурно – рекао је Обрадовић у обраћању новинарима у Београду.

– Оно што је најважније јесте у личном контакту са играчима, јесте да сам имао 'фидбек' са свима. Разговоре сам већ водио са доста њих. Важно је да се на терену добро разумемо, најважнија ствар је повезаност у сваком моменту на терену. Модел је Истанбул, где је била јака повезаност клупе и играча. То је сада и мој задатак, у не тако лакој ситуацији – додао је тренер Звезде.

Обрадовић је рекао да само игра мора да буде у центру пажње.

– Можда нама недостаје један играч на папиру, али очекује се да један виши играч буде у лику навијача, најбољих на свету. И са моје и с стране играча морамо да ставимо и да изолујемо од емоције. Више ја, из познатих разлога. Фокус мора само игра да буде. Емоција? Да заплачем, било би лакше. Размишљам само да побеђујемо, сви ће да разумеју – изјавио је Обрадовић.

Црвена звезда ће у петак, 17. октобра у Београду дочекати Реал у петом колу Евролиге.

