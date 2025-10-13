ПИКСИ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА СА „ОРЛОВИМА“ НАСТАВЉА КАРИЈЕРУ? Ево у којој земљи би бивши селектор могао убрзо опет да седне на клупу
13.10.2025. 15:36 15:41
Борис Буњак, некадашњи тренер Урала верује да би Драган Стојковић Пикси, бивши селектор фудбалске репрезентације Србије могао да дође у руски фудбал.
- Стојковић је добро упућен у захтеве руске лиге и руског фудбала, који, до одређене мере, обавезују тренере да се прилагоде условима, али им у исто време омогућавају да оставе свој печат и докажу свој ниво и знање - рекао је Буњак.