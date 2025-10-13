broken clouds
ПИКСИ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА СА „ОРЛОВИМА“ НАСТАВЉА КАРИЈЕРУ? Ево у којој земљи би бивши селектор могао убрзо опет да седне на клупу

13.10.2025. 15:36 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
(Еспресо/Еспресо спорт)
s
Фото: FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Борис Буњак, некадашњи тренер Урала верује да би Драган Стојковић Пикси, бивши селектор фудбалске репрезентације Србије могао да дође у руски фудбал.

- Стојковић је добро упућен у захтеве руске лиге и руског фудбала, који, до одређене мере, обавезују тренере да се прилагоде условима, али им у исто време омогућавају да оставе свој печат и докажу свој ниво и знање - рекао је Буњак.

 

драган стојковић пикси каријера оставка
Спорт Фудбал
