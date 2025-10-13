Сахране за уторак, 14. октобар
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Ернест Стјепана Хуњади (1934) –урна– у 10.30
Александар Милинка Матић (1938) у 11.15
Надежда Милије Лакићевић (1951) у 12.00
Магдолна Антала Тот (1959) у 12.45
Владимир Милисава Симин (1967) у 13.30
Милан Камена Јанков (1939) у 14.15
Фрини Кирила Хајдук (1937) у 15.00
Католичко гробље, Нови Сад
Рожика Кароља Конц (1953) у 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Драгица Недељка Савић (1947) у 11.00
Горње гробље, Ковиљ
Светислав Саве Лакичевић (1937) у 13.00
Гробље у Ветернику
Јосипа Кароља Жели (1939) у 13.00
Доње Старо гробље, Футог
Александар Александра Адамовић (1948) у 15.00