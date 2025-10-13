few clouds
Сахране за уторак, 14. октобар

Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Ернест Стјепана Хуњади (1934) –урна– у 10.30

Александар Милинка Матић (1938) у 11.15

Надежда Милије Лакићевић (1951) у 12.00

Магдолна Антала Тот (1959) у 12.45

Владимир Милисава Симин (1967) у 13.30

Милан Камена Јанков (1939) у 14.15

Фрини Кирила Хајдук (1937) у 15.00

Католичко гробље, Нови Сад

Рожика Кароља Конц (1953) у 15.00

Ново гробље, Петроварадин

Драгица Недељка Савић (1947) у 11.00

Горње гробље, Ковиљ

Светислав Саве Лакичевић (1937) у 13.00

Гробље у Ветернику

Јосипа Кароља Жели (1939) у 13.00

Доње Старо гробље, Футог

Александар Александра Адамовић (1948) у 15.00

 

сахране
