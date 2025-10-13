few clouds
ОКТОБАРСКЕ СВЕЧАНОСТИ У БЕОЧИНУ У сусрет Дану ослобођења и Дану општине

13.10.2025. 11:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
беочин
Фото: Дневник

Поводом обележавања 16. октобра, Дана ослобођења и Дана општине Беочин, најављени су бројни бесплатни културни и спортски програми, који ће потрајати до 27. октобра.

Минулог викенда организовани су прегледи у Дому здравља, као и турнир у џудоу.

За данас је предвиђен свечани пријем за породице бораца, ратних и цивилних инвалида рата на коме ће бити уручене борачке легитимације и новчане награде. У среду, 15. октобра од 17 часова на Тргу младости у Беочину биће уприличен музички и забавни програм за децу. 

беочин дани села
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
