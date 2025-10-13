СТИПЕНДИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У ТЕМЕРИНУ Од општине по пет хиљада динара месечно
Како је већ годинама устаљено, Општина Темерин стипендира ученике који похађају смерове дефицитарних занимања у СШ „Лукијан Мушицки”.
Укупно 50 ученика биће стипендирано у школској 2025/2026. години, са месечним износом од 5.000 динара.
Уговоре о стипендирању у Скупштини општине родитељима ученика уручио је председник општине Младен Зец.
- Општина Темерин ову меру подстицаја спроводи још од 2014. године, а поред тога у нашој средњој школи функционише и програм дуалног образовања, кроз који ученици имају прилику да уче, раде у фирмама и истовремено добијају подршку општине - рекао је Зец. -
За ову намену ове године издвојили смо 2, 25 милиона динара, јер одговорно размишљамо о потребама тржишта рада и желимо да мотивишемо младе да остану у нашем Темерину.