СТИПЕНДИЈЕ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У ТЕМЕРИНУ Од општине по пет хиљада динара месечно

Укупно 50 ученика биће стипендирано у школској 2025/2026. години, са месечним износом од 5.000 динара.

Уговоре о стипендирању у Скупштини општине родитељима ученика уручио је председник општине Младен Зец.

- Општина Темерин ову меру подстицаја спроводи још од 2014. године, а поред тога у нашој средњој школи функционише и програм дуалног образовања, кроз који ученици имају прилику да уче, раде у фирмама и истовремено добијају подршку општине - рекао је Зец. -

За ову намену ове године издвојили смо 2, 25 милиона динара, јер одговорно размишљамо о потребама тржишта рада и желимо да мотивишемо младе да остану у нашем Темерину.