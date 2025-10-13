ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН ДЕМАНТОВАО ОБРУШАВАЊЕ ТУНЕЛА НА МИШЕЛУКУ Позвао грађане да не шире панику: Надлежни да утврде одговорност лица које је изнело ове неистине!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин огласио се поводом синоћњег затварања Мишелука.
Након опсежне претраге ватрогасаца и полиције који су изашли одмах на лице места, саобраћај је пуштен у рад.
-Нема никаквог обрушавања у тунелу на Мосту слободе и то је утврђено од стране ватрогасаца и инспекције. Саобраћај је пуштен. Позивам грађане да не шире панику а надлежне органе да утврде одговорност лица које је изнело ове неистине и узнемирило Новосађане- нагласио је на свом Икс налогу први човек Града.
