12.10.2025.
Нови Сад
ЛОЛА РАДИВОЈЕВИЋ БЕЗ ТИТУЛЕ У МАЈОРКИ: Српска тенисерка изгубила у финалу од Аргентинке Солане Сијере

12.10.2025. 19:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
radivojevic
Фото: ТСС

Млада српска тенисерка Лола Радивојевић није успела да освоји титулу на челинџеру у шпанској Мајорки, пошто је у финалу савладана од Солане Сијере из Аргентине, иначе 86. тенисерке на WТА листи - 2:0 (6:3, 6:1).

Услови за игру на овом мечу нису били најидеалнији и дуел је био прекинут на чак два сата због падавина, а бољи ритам је имала Аргентинка, која је била највеће изненађење Вимблдона ове године, пошто се домогла осмине финала.

Аргентинка је доминирала у дуелу са нашом тенисерком од почетка до краја, у првом сету је направила чак три брејка, док је Лола један успела да неутралише, а у другом сету је наша тенисерка успела да освоји само један једини гем.

Лола ће од наредне седмице бити 148. тенисерка на планети и то ће јој бити највиши пласман на WТА листи икада у каријери.

Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
