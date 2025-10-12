scattered clouds
КО ЋЕ БИТИ НОВА ЗВЕЗДА ЗИМСКОГ БЛОКСТОКА? Позивају се млади бендови, а рок за пријаву је 17. октобар!

блоксток
Фото: промо

Зимско издање једног од најстаријих новосадских фестивала, ове године на сцену СКЦ „Фабрика” доводи чак четири сјајна извођача.

Зимски Блоксток од 2018. године неизоставни је део културне мапе Новог Сада, а 6. децембра на сцени ће укрстити легенде и нове таласе рокенрола, па ћемо у једној вечери слушати Милета Кекина, „Артан Лили”, млади зрењанински бенд „Restore”, али и победника овогодишњег Блоксток конкурса за демо бендове.

– Волимо да кажемо да је наш фестивал платформа која окупља генерације које верују у снагу музике и живу енергију гитарског рок звука. Блоксток је, пре свега, породични и комшијски фестивал, место добре енергије, лепе атмосфере и сусрета људи који деле исти осећај припадности. Решили смо да сваке године пред себе поставимо изазов да будемо бољи – продукцијски и организационо и сад смо спремни за најгласнију зиму до сад – поручује директор Фестивала Марко Танчик.

Такви планови свакако не искључују оно што је суштина комшијског фестивала – а то је прилика да наступе и неки нови клинци. У циљу даљег развоја младих бендова и њихове афирмацији, Блоксток расписује и нови конкурс где ће још један млади ауторски бенд добити прилику да наступи.

– Услови конкурса су исти као и увек: бенд који чине млади до 30 година старости, бенд који има 30 минута ауторског материјала, као и једну студијску нумеру – додаје Танчик.

Прошле године на том месту био је зрењанински „Restore”, бенд који од 2022. године гаји тврд звук, а с временом проналази свој зрелији и директнији пут.

– Иза нас су сада већи фестивали. Прошле године смо бину делили са великим бендовима, као што је „Зостер”. Стекли смо много нових познанстава, контаката и потенцијалних сарадњи и заиста се радујемо новом наступу – причаАндреа Радојчић из бенда „Restore”. 

Иста прилика сада чека још један бенд. Уз ауторски садржај и једну студијску нумеру, заинтересовани треба да пошаљу информације о саставу, као и фотографију на адресу: [email protected]. Конкурс ће трајати до 17. октобра, након чега ће жири састављен од људи из организационог тима фестивала донети одлуку најкасније до 25. октобра.

Свакако звезде вечери јесу београдски „Артан Лили” и чувени Миле Кекин, а публика ће у „Фабрици” у Кинеској четврти моћи да чује како старе, добро познате хитове који имају култни статус, тако и ствари са нових албума, поручују организатори.

зимски блоксток конкурс
Нови Сад
