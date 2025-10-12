light rain
12.10.2025.
Нови Сад
Сахране за понедељак, 13. октобар

12.10.2025. 08:24
На Градском гробљу у Новом Саду ће бити сахрањени:

Михајло Павле Руман – испраћај (1951) у 09:45

Василијаида Михаило Јухас – урна (1973) у 10:30

Јелена Веља Димовић (1957) у 10:30

Спасенија Ненад Стојић (1941) у 11:15

Бранислав Драгољуб Поповић (1953) у 12:00

Томислав Раде Лукић (1938) у 12:45

Радмила Стево Прусaц (1955) у 13:30

Ранка Алекса Паскаш – испраћај (1934) у 14:15

Милица Стеван Калањ (1934) у 15:00

На гробљу у Новом Петроварадину:

Милица Божо Панић (1931) у 13:00

На Централном гробљу у Футогу:

Славко Павле Дух (1941) у 13:00             

