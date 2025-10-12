Сахране за понедељак, 13. октобар
На Градском гробљу у Новом Саду ће бити сахрањени:
Михајло Павле Руман – испраћај (1951) у 09:45
Василијаида Михаило Јухас – урна (1973) у 10:30
Јелена Веља Димовић (1957) у 10:30
Спасенија Ненад Стојић (1941) у 11:15
Бранислав Драгољуб Поповић (1953) у 12:00
Томислав Раде Лукић (1938) у 12:45
Радмила Стево Прусaц (1955) у 13:30
Ранка Алекса Паскаш – испраћај (1934) у 14:15
Милица Стеван Калањ (1934) у 15:00
На гробљу у Новом Петроварадину:
Милица Божо Панић (1931) у 13:00
На Централном гробљу у Футогу:
Славко Павле Дух (1941) у 13:00