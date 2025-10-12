light rain
НОВОСАДСКИ МАРАТОН КРЕЋЕ ДАНАС, И ТО ИЗ СРЦА ГРАДА Погледајте ко све учествује!

12.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
маратон
Фото: промо

Новосадски маратон, 33. по реду, почеће данас и главна трка стартује у 10 часова на Тргу слободе.

Најављено је учешће 1.175 тркача из 25 земаља, који ће се надметати у неколико дисциплина – главна трка на 42 километра, као и трке на 25, десет и пет километара. 

Осим тога, биће организоване и шетње, док ће најмлађи моћи да учествују у посебним програмима, попут „Трке пузећих беба”, преко оне за основце, до традиционалног „Такмичења корњача” на 4,2 метра.

новосадски маратон Трг слободe
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
