ПРЕОКРЕТ У СРПСКОЈ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ! Селектор и помоћник не иду у Андору, ЕКИПУ привремено води ОВА легенда

12.10.2025. 10:53 10:59
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf
da
Фото: Youtube prinstcrin/SportalRS

Фудбалска репрезентација Србије је поражена од Албаније са 1:0 и сада се закомпликовала ситуација пласман и у бараж за Светско првенство.

Пред нашом селекцијом је још три меча, морају се добити сва три, а идући проти Андоре је познато и ко ће водити након што је селектор Драган Стојковић Пикси поднео оставку.

Наиме, Драган Стојковић Пикси је на конференцији открио да је понудио оставку, те да неће бити у авиону за пут у Андору на меч квалификација за Светско првенство. Он је рекао и да ће екипу највероватније водити његов помоћник Горан Ђоровић, али то није баш тако.

Дошло је до новог преокрета. Пикси неће путовати са екипом, то је јасно, али неће путовати ни Горан Ђоровић, па ће екипу водити легендарни Зоран Бата Мирковић.

Бата Мирковић је само привремено решење, пошто времена за други маневар и нема, док је први пик Фудбалског савеза Србије Вељко Пауновић, који је недавно добио и отказ.

Мирковић је селектор репрезентације до 21 године.

