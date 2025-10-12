БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ!
„Можда су га фудбалери пустили низ воду“ РАДЕ БОГДАНОВИЋ О КАТАСТРОФИ СРБИЈЕ: Пикси је потпуно изгубио контролу
Раде Богдановић је био у емисији "Јутро" на ТВ Прва и имао је шта да каже после великог пораза Србије од Албаније.
Наравно, први на удару је био селектор - Драган Стојковић Пикси.
"Био сам сигуран да ћемо победити зато што индивидуалци могу да одлуче. Јуче нису ни тако могли. Селекција Албаније је компактна екипа, добро организована, немају појединца, али делују уиграно као тим, морам спортски да им честитам. Ми смо у ову ситуацију дошли преданим нерадом. То није изненађење, ми дуг период играмо лоше. Било је евидентно на Мундијалу, па све до данашњег дана. Зашто играмо лоше и зашто селектор није направио систем, а имао је доста времена? Ниједан селектор у историји српског спорта није имао већу подршку. Имамо селектора који не подноси критику, али мора да буде свестан да је његова плата била плата од 70 хирурга. Зато је подложан у самом почетку критици. Ми смо видели да није нашао одговарајућу тактику, начин игре. Јако пуно је мењао, кроз селекцију је прошао толики број фудбалера да сам неке и заборавио. Јучерашња утакмица је само резултат нерада у савезу", рекао је он.
Сматра и да је припрема утакмице лоша.
"Само вођење је било катастрофално. Припрема такође. Ево могу да кажем пар примера. Доводите играча у селекцију и први пут игра од старта. Није направио окосницу тима. Лакше је да влада кад су сви несигурни. Морате да имате окосницу, имамо најбоље голмане у Европи. Ја не кривим фудбалере. Просто, они су лоше вођени. Ми смо дошли у ситуацију да Филип Костић у Европи буде најбољи играч такмичења Лиге Европе, освојио је са Франкфуртом такмичење, стављен у најбољих 11 такмичења, а он не личи на себе. Што мама сина јединца може да упропасти, и тренер играча... Проблем је био када се осилио. Постао је владар савеза, није се концентрисао на свој посао", рекао је он.
Сматра и да је Стојковић био непримерен на конференцијама и да није поштовао новинарску професију.
"Нисам гостовао на РТС-у дуго времена... Види овог, не може са два шпица, гооворио сам жени. Не могу њих двојица заједно, Влаховић и Митровић. Влаховић је у пуној снази, Митровић се одлучио за новац. Нема тај такмичарски карактер, мучио се. Није спреман физички. Да ме је послушао, али нема он мене шта да слуша, ја сам мали аналитичар. Када кроз живот путујете са сујетом, она ће вам кад-тад доћи главе. Многе ствари није испоштовао. Уништили смо Тадића... Када сте селектор, представљате суверену државу. Морате да поштујете те навијаче. Морате да поштујете новинаре. У овој светској жабокречини, пустите нас да размишљамо о фудбалу. Ја сам га доста критиковао и стојим иза сваке речи, са аргументима, чињеницама. Када чињенице говоре, и богови ћуте. Хтео сам да заштитим фудбалску Србију и струку новинарску код његових јако примитивних одговора и питања и обраћања на конференцијама за штампу и у нормалној комуникацији. То је чињеница, изгубио се у времену и простору. Мислим да је његов долазак донео освежење које је кратко трајало, а нико га жив на кугли земаљској не би пустио да узме 11 милиона у савезу", рекао је Богдановић.
Осврнуо се на Андрију Живковића као добар пример лошег вођења репрезентације.
"Три и по године је дугопругаш. То је као да од спринтера правиш играча за маратон. Има јако квалитетних играча, они су добри. Два пута сам гледао утакмицу. Није било жеље ни воље. Можда су га у периферији мозга фудбалери пустили низ воду. Ви играчу кажете на конференцији да никад неће бити као он, као Пикси, онда схватите да он и даље игра фудбал. Заљубљен је у себе. Фудбалери су покварена роба, и ја сам био фудбалер. Могу и за себе да кажем да сам био покварен кад видим са друге стране шта ми се налази", рекао је он.
Пикси неће водити репрезентацију против Андоре, највероватније ће то бити Зоран Мирковић.
"То је срамота. То није одлука. Ако си био са том групом играча, заврши још две утакмице и иди ко господин. То је издаја. То је врста његове препотенције. Морам да кажем - доста сам пратио и анализирао. Не може селектор рећи: 'Одвео сам вас на Светско првенство'? Кога си одвео, не схватам? Мораш да имаш минимум респекта према људима који су те довели, вратили из анонимности. Не познајем ниједну особу из света спорта да му је Србија више дала. Комунизам му је дао да буде Звездина звезда, они од 2000. године су га ставили да буде председник Звезде. Ова власт му је дала да буде селектор. Њему је Србија дала, колико је он вратио, нека размисли. Не сме оставити децу, то су фудбалери, они само траже да буду поштено вођени. Пре два кола му играо играч који је болестан, ти га гураш да игра од првог минута...", рекао је Богдановић.
Кога предлаже за новог тренера? Каже, само не из Звезде.
"Господину Радујку сам рекао давно да је Вељко био слободан. Тренер не сме да буде из Звезде. Мени је више Драгана преко главе. Не могу ниједног Драгана да поднесем, нек се нико не љути. Они немају традицију тренерску. Вељко је једна фудбалска персона, особа која има укорењен пут у српском фудбалу. Он је стекао диплому у Шпанији, они су освајачи света. Његова школа и диплома има кредибилитет", рекао је Богдановић.