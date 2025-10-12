КРЕЋЕ САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ! Након пропалих тендера, потписан нови уговор (ФОТО)
Након што је претходни тендер за израду техничке документације за пројекат санације Градске депоније обустављен, јер је једина пристигла понуда оцењена као неприхватљива, ЈКП „Чистоћа” је, у поновљеном поступку јавне набавке, закључило уговор с фирмом „Хидрозавод ДТД”.
Она ће бити носилац посла, док ће за геодетске радове бити задужен биро „Меридијан пројект”. Услуге тих предузећа коштаће 9.588.000 динара, с ПДВ-ом, а рок за предају документације је 90 календарских дана.
Предвиђено је да депонија на Клиси наредних година буде постепено затварана, те претворена у Регионални центар за управљање отпадом, где би, осим Новог Сада, отпад одлагало још седам општина: Темерин, Врбас, Бачка Паланка, Беочин, Жабаљ, Србобран и Бачки Петровац.
„У протеклом периоду Град Нови Сад је израдио техничку документацију за градњу Регионалног центра за управљање отпадом, са припадајућом санитарном депонијом и у току је међународни тендер за изградњу овог центра, на локацији садашње депоније. Изградњом нове санитарне депоније престаје потреба за коришћењем постојеће, чиме се омогућава њено затварање”, наведено је у тендерској документацији ЈКП „Чистоћа”.
Градска депонија на Клиси користи се за одлагање комуналног отпада од 1963. године и таква каква јесте представља опасност по животну средину. Пројектом би требало дефинисати технологију депоновања и поступно затварање несанитарне депоније до половине 2028. године, када је планиран почетак рада Регионалног центра за управљање отпадом.
Депонија на Клиси удаљена је око седам километара од центра Новог Сада, а простор за одлагање комуналног отпада површине око 23 хектара подељен је на три поља.
Постројења за производњу горива од отпада
Делегација ЕУ у Србији расписала је у мају нови јавни позив за пројектовање и градњу Регионалног центра за управљање отпадом, који спроводи Министарство финансија. То подразумева израду документације и градњу санитарне депоније, капацитета приближно 1.209.000 кубних метара, зону с постројењима за механичко-биолошки третман, укључујући и она за обнављање материјала, биосушење и производњу горива од отпада, биогас постројење, систем за пречишћавање отпадних вода али и екстракцију депонијског гаса, као и све пратеће објекте. Осим тога, предвиђена је и изградња две трансфер станице са свим неопходним зградама и опремом у општинама Бачка Паланка и Врбас, укључујући рециклажна дворишта и линије за сепарацију сувог отпада.
У северном делу комплекса 2002. године изграђена је фабрика, површине 3.375 квадратних метара, за рециклажу и балирaње отпада, док је рециклажно двориште, као један од садржаја будућег регионалног центра, званично отворено у мају прошле године и за његову изградњу Град је издвојио око 190 милиона динара, док је Министарство за заштиту животне средине уложило око 32 милиона у опрему.
То је иначе прво од три планирана рециклажна дворишта на територији Новог Сада, будући су још предвиђена у Футогу и Петроварадину.
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције пре пет година је спровела јавну набавку за израду техничке документације санације, затварања и рекултивације депоније, а фирма „Технохидросфера” из Беочина 2020. је урадила пројекат, за који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност.
„С обзиром на то да је сагласност на постојећи пројекат санације истекла 2022. године, те да је тренутна висина и геометрија депоније значајно измењена у односу на време када је израђен претходни пројекат, потребно је израдити нови идејни пројекат санације, рекултивације и затварања несанитарне депоније у Новом Саду”, објашњавају у ЈКП „Чистоћа”.
Такође напомињу да је постојећа депонија просторно ограничена, па проширење површине није могуће, због чега би простор за депоновање отпада требало обезбедити повећањем висине депоновања.
Фирме с којима је закључен уговор требало би да обаве геодетска и геолошко-хидрогеолошка истраживања, ураде план прерасподеле отпада, стабилизације косина, методологију прекривања инертним материјалом, те предложе решења за одвођење површинских вода и систем дегазације са биотрновима.
Пројектом ће бити дефинисан мониторинг и метод рекултивације простора, укључујући биолошку санацију и озелењавање.