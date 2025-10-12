scattered clouds
КРЕЋЕ САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ! Након пропалих тендера, потписан нови уговор (ФОТО)

12.10.2025. 09:12 09:40
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
депонија
Фото: архива Дневника

Након што је претходни тендер за израду техничке документације за пројекат санације Градске депоније обустављен, јер је једина пристигла понуда оцењена као неприхватљива, ЈКП „Чистоћа” је, у поновљеном поступку јавне набавке, закључило уговор с фирмом „Хидрозавод ДТД”.

Она ће бити носилац посла, док ће за геодетске радове бити задужен биро „Меридијан пројект”. Услуге тих предузећа коштаће 9.588.000 динара, с ПДВ-ом, а рок за предају документације је 90 календарских дана.

Предвиђено је да депонија на Клиси наредних година буде постепено затварана, те претворена у Регионални центар за управљање отпадом, где би, осим Новог Сада, отпад одлагало још седам општина: Темерин, Врбас, Бачка Паланка, Беочин, Жабаљ, Србобран и Бачки Петровац.

„У протеклом периоду Град Нови Сад је израдио техничку документацију за градњу Регионалног центра за управљање отпадом, са припадајућом санитарном депонијом и у току је међународни тендер за изградњу овог центра, на локацији садашње депоније. Изградњом нове санитарне депоније престаје потреба за коришћењем постојеће, чиме се омогућава њено затварање”, наведено је у тендерској документацији ЈКП „Чистоћа”.

депонија
Фото: архива Дневника

Градска депонија на Клиси користи се за одлагање комуналног отпада од 1963. године и таква каква јесте представља опасност по животну средину. Пројектом би требало дефинисати технологију депоновања и поступно затварање несанитарне депоније до половине 2028. године, када је планиран почетак рада Регионалног центра за управљање отпадом.

Депонија на Клиси удаљена је око седам километара од центра Новог Сада, а простор за одлагање комуналног отпада површине око 23 хектара подељен је на три поља.

Постројења за производњу горива од отпада

Делегација ЕУ у Србији расписала је у мају нови јавни позив за пројектовање и градњу Регионалног центра за управљање отпадом, који спроводи Министарство финансија. То подразумева израду документације и градњу санитарне депоније, капацитета приближно 1.209.000 кубних метара, зону с постројењима за механичко-биолошки третман, укључујући и она за обнављање материјала, биосушење и производњу горива од отпада, биогас постројење, систем за пречишћавање отпадних вода али и екстракцију депонијског гаса, као и све пратеће објекте. Осим тога, предвиђена је и изградња две трансфер станице са свим неопходним зградама и опремом у општинама Бачка Паланка и Врбас, укључујући рециклажна дворишта и линије за сепарацију сувог отпада.

У северном делу комплекса 2002. године изграђена је фабрика, површине 3.375 квадратних метара, за рециклажу и балирaње отпада, док је рециклажно двориште, као један од садржаја будућег регионалног центра, званично отворено у мају прошле године и за његову изградњу Град је издвојио око 190 милиона динара, док је Министарство за заштиту животне средине уложило око 32 милиона у опрему.

То је иначе прво од три планирана рециклажна дворишта на територији Новог Сада, будући су још предвиђена у Футогу и Петроварадину.

рециклажа
Фото: архива Дневника

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције пре пет година је спровела јавну набавку за израду техничке документације санације, затварања и рекултивације депоније, а фирма „Технохидросфера” из Беочина 2020. је урадила пројекат, за који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност.

„С обзиром на то да је сагласност на постојећи пројекат санације истекла 2022. године, те да је тренутна висина и геометрија депоније значајно измењена у односу на време када је израђен претходни пројекат, потребно је израдити нови идејни пројекат санације, рекултивације и затварања несанитарне депоније у Новом Саду”, објашњавају у ЈКП „Чистоћа”.

Такође напомињу да је постојећа депонија просторно ограничена, па проширење површине није могуће, због чега би простор за депоновање отпада требало обезбедити повећањем висине депоновања.

Фирме с којима је закључен уговор требало би да обаве геодетска и геолошко-хидрогеолошка истраживања, ураде план прерасподеле отпада, стабилизације косина, методологију прекривања инертним материјалом, те предложе решења за одвођење површинских вода и систем дегазације са биотрновима.

Пројектом ће бити дефинисан мониторинг и метод рекултивације простора, укључујући биолошку санацију и озелењавање.

депонија тендер потписан уговор јкп чистоћа
Нови Сад
