(ВИДЕО) У НАРЕДНА ТРИ МЕСЕЦА НЕСТАЋЕ НАЈВЕЋА ДЕПОНИЈА У ФУТОГУ Они који крше забрану биће кажњени новчано, део локалитета биће пошумљен и под ВИДЕО НАДЗОРОМ! Радове обишли министарка Павков и градоначелник Мићин
Министарка заштите животне средине Сара Павков, градоначелник Новог Сада Жарко Мићин и директор "Војводина шуме" Роланд Кокаи, обишли су данас радове на уклањању дивље депоније у Футогу.
Први човек Града нагласио је да се нелегална депонија простире на 15 хиљада кубних метара.
-Када се ова депонија уклони, у наредна три месеца, овде ћемо спровести значајну контролу и нећемо дозволити више никад овакву депонију. Уклањање кошта 31 милион динара. За те паре смо могли да урадимо нпр. пет дечијих игралишта. Ово је заједничка акција. Желим да се захвалим министарки Сари Павков, која је определила средства за уклањање хвала директору. На овом месту биће рециклажно двориште. Зато позивам грађане да не бацају смеће на овом локалитету, сви који овде буду бацали смеће платиће казну. Биће пошумљен један део овог локалитета.
Јавно предузеће "Војводина шуме" ће наредна три до четири месеца учествовати активно у уређењу.
-Пошумљење ће се радити на 25 ари. Када смо уклањали депоније раније, била је добра пракса пошумљавања, јер грађани онда неће да уништавају- истакао је директор Кокаи.
Министарка Павков истакла је да јој је важно да су данас показали и дело, поред обећања из маја.
-То је доказ да Србија има пут економског раста и може да издваја значајна средства за заштиту животне средине. Управо заједничким деловањем и солидарношћу, држава заједно са градом адекватно реагује. Добра је ствар што ћемо имати одрживост овог пројекта, а да ће земљиште бити замењено новим слојем, што је врло значајно. Значајно је да унапредимо и систем надзора, а већ од следеће године биће и видео надзор- најавила је министарка.