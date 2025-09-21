ОДЛИЧАН ПОЧЕТАК СРПСКОГ ДВОЈЦА НА СП: Јована Арсић и Елена Орјабинскаја победом до полуфинала, навијамо за мушки дубл скул у овом термину
Српски двојац у саставу Јована Арсић из Зрењанина и Елена Орјабинскаја, Рускиња која од ове сезоне весла за Србију, пласирао се у полуфинале Светског првенства у Шангају.
Освајачица европске титуле у скифу Јована Арсић и такође власница злата са ЕП у четверцу, па и две светске бронзе и олимпијског сребра, Елена Орјабинскаја, биле су најбоље у квалификационој групи.
Победиле су резултатом 7:01,03 минута, а за пласман у финале веслаће у уторак у 4.50 часова ујутру по нашем времену. У полуфиналној групи су у стази пет, а ривалке су им Аустралијанке, Американке, Францускиње, Чилеанке и Литванке.
– Добро смо стартовале, услови су били, такође добри. Била нам је ово прва званична трка након финала Европског првенства и хтеле смо да видимо где смо тренутно. Нисмо ишле максимално, али смо контролисале ритам све време и одрадиле смо добру технику – рекла је Јована Арсић након тријумфа.
Јована и Елена су ове сезоне дебитовале у овом саставу на великим такмичењима на ЕП у Пловдиву, када су заузеле четврто место.
Дубл скул, у ком су Суботичанин Мартин Мачковић и Николај Пименов, седмопласирани са ОИ у Паризу 2024. и освајач злата ове сезоне на Светском купу у Луцерну, а пети на ЕП, такмичиће се у квалификацијама у понедељак у 5 часова ујутру по нашем времену.
Наша репрезентација је отпутовала у Кину још 14. септембра како би имала времена да се прилагоди другој временској зони и климатским условима. Уз такмичаре су селектор, наш прослављени и најтрофејнији веслач Никола Стојић и физиотерапеуткиња Татјана Симовић.