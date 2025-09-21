clear sky
21°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ПОЛУФИНАЛУ СП: Против Хрватске играју у 12.40 часова

21.09.2025. 09:47 09:48
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Мушка репрезентација Србије у баскету 3x3 пласирала се у полуфинале Светског првенства за играче до 23 године у кинеском Шонгану.

„Орлови“ су у четвртфиналу победили селекцију Летоније резултатом 21:10.

Меч против Летоније је почео прилично тврдо, са доста промашаја на обе стране, а после два минута било је 2:2. Повели су Летонци 5:3, па је закуцао Вукићевић, изједначио Ђорђевић.

Наставила се велика борба, ривал је константно имао минимално вођство, све до двојке Ђорђевића за предност – 10:9. Подигао је Цвркота на 11:9, па Ковачевић снажно закуцао уз фаул за 13:9. Убацио је двојку Цвркота за великих 15:9, још једна двојка, овог пута Вукићевића, донела је недостижних 17:9. Погодио је нову двојку Ђорђевић, а Ковачевић ставио тачку на пласман у полуфинале – 21:10.

У нашем тиму, Ђорђевић и Вукићевић су постигли по 6, Цвркота 5, а Ковачевић 4 поена.

Баскеташи Србије ће у полуфиналу СП данас (недеља) од 12.40 часова играти против Хрватске, која је у четвртфиналу после продужетка победила Италију 20:18.

баскет 3на3 баскет 3х3 баскеташи
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај