БАСКЕТАШИ СРБИЈЕ У ПОЛУФИНАЛУ СП: Против Хрватске играју у 12.40 часова
Мушка репрезентација Србије у баскету 3x3 пласирала се у полуфинале Светског првенства за играче до 23 године у кинеском Шонгану.
„Орлови“ су у четвртфиналу победили селекцију Летоније резултатом 21:10.
Меч против Летоније је почео прилично тврдо, са доста промашаја на обе стране, а после два минута било је 2:2. Повели су Летонци 5:3, па је закуцао Вукићевић, изједначио Ђорђевић.
Наставила се велика борба, ривал је константно имао минимално вођство, све до двојке Ђорђевића за предност – 10:9. Подигао је Цвркота на 11:9, па Ковачевић снажно закуцао уз фаул за 13:9. Убацио је двојку Цвркота за великих 15:9, још једна двојка, овог пута Вукићевића, донела је недостижних 17:9. Погодио је нову двојку Ђорђевић, а Ковачевић ставио тачку на пласман у полуфинале – 21:10.
У нашем тиму, Ђорђевић и Вукићевић су постигли по 6, Цвркота 5, а Ковачевић 4 поена.
Баскеташи Србије ће у полуфиналу СП данас (недеља) од 12.40 часова играти против Хрватске, која је у четвртфиналу после продужетка победила Италију 20:18.