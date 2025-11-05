”РЕЗУЛТАТИ СУ ПРОБЛЕМ, ИГРАЧИ МОРАЈУ ДА СХВАТЕ...” Грбовић о кризи тима Жељка Обрадовића: То нико није очекивао
Бивши играч Партизана Горан Грбовић критикује старт сезоне црно-белих у Евролиги, истичући лоше резултате, мањак мотивације и важност самопоуздања.
Бивши кошаркаш Партизана и легенда црно-белих Горан Грбовић отворено је за Спортињо прокоментарисао слаб старт тима Жељка Обрадовића у Евролиги, где после осам кола црно-бели имају само три победе.
– Ово нико није очекивао, по најмање тим и руководство. Просто је изненађујуће. Кренуо бих од пораза од Дубаија, који по мом мишљењу није очекиван. Нама је била јако важна та прва утакмица. Да смо победили Дубаи ми бисмо их директно избацили из конкуренције, јер касније долазе код нас. Била је битна победа и због самопоуздања, то је некад најважније. Што каже Кари Пешић самопоуздање се учи, ствара се победама и добрим играма. Мислим да у овом тренутку Партизан без обзира на састав и долазак нових играча – рекао је Грбовић.
Он додаје да резултати представљају озбиљан проблем:
– Резултати су проблем. Када на крају све саберете и одузмете ви или јесте у првих 10 или нисте. Кажемо да смо имали лош распоред, ако је већ тако онда смо морали боље да се припремимо за старт сезоне. Ово је лош резултат на осам утакмица. Мени је невероватно да играчи не могу да се мотивишу и дају максимум пред 20.000 људи. Ова публика је стварно егзотика Европе и због њих, али и због себе, морате да дате 100% од себе. Просто је, не смеш да губиш од Париза или Дубаија. Овде више нема слабих тимова, овде свако сваком прети.
Грбовић подсећа да се у спорту историја не рачуна:
– Ако ви ресетујете тим и доведете нове играче, ви морате да имате стратегију којом ћете унапредити игру те године. Опет понављам у спорту су најважнији резултати. Не можемо ми пет сезона да стално причамо да нам фали ово или оно, навијачи траже резултате.
Истакао је важност коју навијање треба да има:
– Тај начин навијања је уникатан, долазе странци да навијају за Партизан у Арену. Новинари из иностранства долазе да искусе ту атмосферу коју праве навијачи. Морају играчи да схвате да ти људи долазе на трибине да бих њих гледали – наглашава Грбовић.
Бивши кошаркаш је посебно истакао улогу Жељка Обрадовића:
– Жељко је највећи тренер у Европи, има девет титула и тешко да ће неко то стићи. Ја о њему не могу да причам јер сам одрастао кошаркашки са њим, знам све о њему. Жељко је рођени победник то је показао на паркету. Ни озбиљни људи не могу да причају о ономе што он ради, а камоли ја. Он увек има одговорност, он је одговоран за резултате и стање тима, не може управа да буде одговорна. Има ту 1.000 ствари које фале и постоје пукотине које не можеш да закрпиш.
Грбовић за крај је коментарисао мотивацију играча:
– Ја не разумем како играчи не могу да се мотивишу, ја да сам на паркету као клинац ја бих летео по паркету. Не смеју навијачи да имају већу жељу од играча, то је оно што навијачи препознају и то не сме да се допушта.
