ЕВРОЛИГА СЕ ВРАЋА У САРАЈЕВО, АЛИ.... Трибине чувене Зетре биће празне за дуел Дубаија и Хапоела

05.11.2025. 18:11 18:14
Пише:
Дневник
Извор:
Моцарт спорт
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Dubai basketball

Евролигашка утакмица у Сарајеву одиграће се пред празним трибинама.

Раније је објављено да ће Дубаи угостити Хапоел у дворани Зетра у овом граду у оквиру 9. кола Евролиге, јер тај клуб, па и турски, не могу у својим земљама да угосте израелске. 

Најјаче клупско европско такмичење враћа се у Сарајево после сезоне 1978/1979, али нико неће моћи да га гледа уживо. 

Оваквој одлуци кумовала је чињеница да се јавност успротивила да се меч између Дубаија и Хапоела игра у Сарајеву, па је очигледно донето компромисно решење које ће делимично задовољити све стране.

Тим из Тел Авива је у овом моменту један од лидера елитног такмичења са учинком од шест победа и два пораза, док су изабраници Јурице Големца у досадашњем току Евролиге забележили три победе и пет пораза.

 

Моцарт спорт

евролига кк дубаи кк хапоел тел авив сарајево кошарка
Извор:
Моцарт спорт
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
