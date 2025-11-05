ЕВРОЛИГА СЕ ВРАЋА У САРАЈЕВО, АЛИ.... Трибине чувене Зетре биће празне за дуел Дубаија и Хапоела
Евролигашка утакмица у Сарајеву одиграће се пред празним трибинама.
Раније је објављено да ће Дубаи угостити Хапоел у дворани Зетра у овом граду у оквиру 9. кола Евролиге, јер тај клуб, па и турски, не могу у својим земљама да угосте израелске.
Најјаче клупско европско такмичење враћа се у Сарајево после сезоне 1978/1979, али нико неће моћи да га гледа уживо.
Оваквој одлуци кумовала је чињеница да се јавност успротивила да се меч између Дубаија и Хапоела игра у Сарајеву, па је очигледно донето компромисно решење које ће делимично задовољити све стране.
Тим из Тел Авива је у овом моменту један од лидера елитног такмичења са учинком од шест победа и два пораза, док су изабраници Јурице Големца у досадашњем току Евролиге забележили три победе и пет пораза.