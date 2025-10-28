ЗВАНИЧНО – ЕВРОЛИГА У САРАЈЕВУ: Дубаи дочекује Хапоел у Зетри
28.10.2025. 13:59 14:00
Коментари (0)
Кошаркаши Дубаија дочекаће екипу Хапоела из Тел Авива у Сарајеву у мечу деветог кола Евролиге, саопштено је на званичном сајту такмичења.
Утакмица ће бити одиграна 6. новембра од 19 часова у Олимпијској дворани "Зетра" у Сарајеву.
У саопштењу се наводи и да ће утакмица шестог кола Еврокупа измешу Бахчешехира из Истанбула и Хапоела из Јерусалима бити одиграна 5. новембра од 18 часова у дворани "Александар Николић" у Београду.