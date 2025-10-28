clear sky
ЗВАНИЧНО – ЕВРОЛИГА У САРАЈЕВУ: Дубаи дочекује Хапоел у Зетри

28.10.2025. 13:59 14:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ABA liga/Dubai basketball

Кошаркаши Дубаија дочекаће екипу Хапоела из Тел Авива у Сарајеву у мечу деветог кола Евролиге, саопштено је на званичном сајту такмичења.

Утакмица ће бити одиграна 6. новембра од 19 часова у Олимпијској дворани "Зетра" у Сарајеву.

У саопштењу се наводи и да ће утакмица шестог кола Еврокупа измешу Бахчешехира из Истанбула и Хапоела из Јерусалима бити одиграна 5. новембра од 18 часова у дворани "Александар Николић" у Београду.

 

евролига кк дубаи кк хапоел тел авив
Спорт Кошарка
