ТРАГЕДИЈА У ИТАЛИЈИ: Голман Интера усмртио човек у саобраћајној несрећи

28.10.2025. 13:35 13:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Seria A

Голман Фудбалског клуба Интер Ђозеп Мартинез учествовао је у саобраћајној несрећи у којој је погинуо мушкарац (81) у инвалидским колицима, пренела је италијанска агенција АНСА.

Италијански медији наводе да је Мартинез у италијанском градићу Фенегро, недалеко од Кома својим аутомобилом ударио 81-годишњег мушкарца, који се кретао у електричним инвалидским колицима. 

АНСА преноси да је мушкарац преминуо на лицу места, а италијанска полиција је одмах започела истрагу о овој саобраћајној несрећи.

Фудбалски клуб Интер се још није огласио поводом саобраћајне несреће.

Мартинез (27) је члан Интера од 2024. године, а ове сезоне бранио је на два меча за милански клуб у Серији А.

Спорт Фудбал
