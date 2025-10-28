ТРАГЕДИЈА У ИТАЛИЈИ: Голман Интера усмртио човек у саобраћајној несрећи
28.10.2025. 13:35 13:37
Коментари (0)
Голман Фудбалског клуба Интер Ђозеп Мартинез учествовао је у саобраћајној несрећи у којој је погинуо мушкарац (81) у инвалидским колицима, пренела је италијанска агенција АНСА.
Италијански медији наводе да је Мартинез у италијанском градићу Фенегро, недалеко од Кома својим аутомобилом ударио 81-годишњег мушкарца, који се кретао у електричним инвалидским колицима.
АНСА преноси да је мушкарац преминуо на лицу места, а италијанска полиција је одмах започела истрагу о овој саобраћајној несрећи.
Фудбалски клуб Интер се још није огласио поводом саобраћајне несреће.
Мартинез (27) је члан Интера од 2024. године, а ове сезоне бранио је на два меча за милански клуб у Серији А.