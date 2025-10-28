НАРАВНО ДА ЋУ НАВИЈАТИ ЗА ЗВЕЗДУ: Витакић позвао навијаче да испуне Маракану против Лила
Некадашњи фудбалер Црвене звезде и Лила Миливоје Витакић изјавио је да је београдском тиму потребна велика подршка навијача против француског клуба у Лиги Европе.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће Лил 6. новембра од 18.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у четвртом колу Лиге Европе.
– Имам лепа сећања и на Звезду и на Лил, али наравно да ћу навијати за Звезду. Тим се тренутно налази у нешто лошијој форми и сада је тренутак да се сви играчи заједнички тргну и покажу реакцију. Доведени су квалитетни фудбалери и управо против Лила би могли да покажу прави карактер. Победа би много значила, а пуна Маракана биће велики ветар у леђа – рекао је Витакић, а преноси сајт клуба.
Он је нагласио да је Лил изузетно озбиљан ривал који се редовно налази у врху француског шампионата.
– Лил је веома озбиљан клуб који се налази у самом врху француске лиге и годинама уназад игра на високом нивоу. На претходном мечу против ПАОК-а доживели су пораз јер су одмарали неколико важних играча, али су одмах реаговали у првенству и убедљиво савладали Мец резултатом 6:1. То показује њихов квалитет, ширину тима и континуитет добрих игара. Сигурно је да ће за Звезду ово бити највећи изазов у досадашњем делу Лиге Европе – изјавио је некадашњи српски фудбалер.
Витакић је поручио да ће подршка навијача Звезде бити од кључног значаја и додао да атмосфера на Маракани може да буде одлучујући фактор у овако важним утакмицама.
– Потребна је снажна подршка навијача, да стадион буде испуњен до последњег места. Иако Лил делује као јачи противник, ако Звезда прва постигне гол, може се надати позитивном резултату. Увек мораш да идеш на победу ако желиш да презимиш у Европи. Играчи то морају да схвате, навијачи ће их подржати, али морају да пруже максимум – додао је Витакић.
Лил се налази на 11. месту на табели Лиге Европе са шест бодова, док је Звезда на 30. позицији са једним бодом.