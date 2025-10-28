НАГРАДА "МИРОСЛАВ АНТИЋ" УРУЧЕНА ПЕСНИКУ ЂОРЂУ СЛАДОЈУ Градоначелник Мићин: Ова манифестација је суштински оживљавање Антићеве поезије, али и његове филозофије живота

„Антићеве дане“ по 18. пут по реду организује Културни центар Новог Сада, у знак сећања на чувеног књижевника Мирослава Антића и његов стваралачки опус.

- Ово је већ осамнаести пут да се сећамо нашег великог уметника, песника и чаробњака Мике Антића. Ма колико говорили о његовом животу и делу, чини се да никада није довољно речи да се опише његова величина. Ова манифестација је суштински оживљавање Антићеве поезије, али и његове филозофије живота. Он је са сваким од нас поделио најлепше делове свог свемира и оставио нам велику поруку: да никада не заборавимо на срце детета у себи. Захваљујем се свима који су дали свој допринос у реализацији ове значајне манифестације. Ваша посвећеност, труд и љубав према Микином делу чине да дух нашег великог песника и уметника буде са нама, као да је још увек ту, да нас води и инспирише. Мика нам је својим стиховима у аманет оставио поруку да не заборавимо на корене, да не заборавимо на оно што нас чини људима, али и да никада не престанемо да трагамо за новим световима, новим идејама и почецима. А баш као што његове речи подсећају на вечиту потрагу за новим, тако и сам Нови Сад, својим именом, симболично говори о будућности - о новом засаду, новом почетку који израста из старих корена - рекао је градоначелник честитавши овогодишњем лауреату, песнику Ђорђу Сладоју, који је награду добио за збирку песама „Календар моје мајке“.

Фото: Град Нови Сад

У оквиру свечаности наступио је Мали хор Основне школе „Прва војвођанска бригада“, а присутнима се обратио и Мирослав Алексић, председник жирија за Годишњу награду, као и добитник Ђорђо Сладоје који је говорио о лику и делу Миек Антића, а потом и изрецитовао неколико својих песама.

- Поносан сам то што сам добитник награде „Мирослав Антић“ за 2024. годину и хвала жирију на овом престижном признању, које ћу увек радо истицати у биографији. Позивам све љубитеље поезије да дођу сутра у Културни центар Новог Сада где ћу на Трибини младих рецитовати песме из награђене збирке „Календар моје мајке“ - истакао је Сладоје.

Манифестација се одржава у Новом Саду од 24. до 29. октобра, у реализацији Културног центра Новог Сада, а у средишту овогодишње манифестације је чувени Антићев стих „Тако сам једном летео“ из Микине „Чаробне песме“.