ЕВРОЛИГА ДОЛАЗИ У САРАЈЕВО? Дубаи домаћин изарелским клубовима у Зетри
Кошаркашка Евролига би могла да дође и у Сарајево.
Према незваничним информација, Дубаи разматра да као формални домаћин одигра један сусрет у главном граду Босне и Херцеговине ради јачања сарадње са Сарајевом и пре свега са Кошаркашким клубом Босна.
Недавно се појавила тврдња да ће Дубаи 6. новембра у Зетри играти против израелског Хапоела. Каталонски Спорт сада пише да би у Зетри могла бити одиграна два меча Дубаија и то против оба израелска клуба.
Према том тексту, први термин био би 6. новембар против Хапоела, а други 16. новембра против Макабија.
Спорт сугерише да је договор практично закључен. Дубаи је у међувремену објавио распоред следећих утакмица и ту стоји да ће се меч са Хапоелом играти у Кока-Кола Арени у Дубаију. По доступним незваничним информацијама, за утакмице у Зетри још није поднесен званичан захтев, иако су ранији разговори на ту тему вођени.