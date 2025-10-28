clear sky
11°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕВРОЛИГА ДОЛАЗИ У САРАЈЕВО? Дубаи домаћин изарелским клубовима у Зетри

28.10.2025. 09:16 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
Коментари (0)
спорт
Фото: ABA liga/Dubai basketball

Кошаркашка Евролига би могла да дође и у Сарајево.

Према незваничним информација, Дубаи разматра да као формални домаћин одигра један сусрет у главном граду Босне и Херцеговине ради јачања сарадње са Сарајевом и пре свега са Кошаркашким клубом Босна.

Недавно се појавила тврдња да ће Дубаи 6. новембра у Зетри играти против израелског Хапоела. Каталонски Спорт сада пише да би у Зетри могла бити одиграна два меча Дубаија и то против оба израелска клуба. 

Према том тексту, први термин био би 6. новембар против Хапоела, а други 16. новембра против Макабија.

Спорт сугерише да је договор практично закључен. Дубаи је у међувремену објавио распоред следећих утакмица и ту стоји да ће се меч са Хапоелом играти у Кока-Кола Арени у Дубаију. По доступним незваничним информацијама, за утакмице у Зетри још није поднесен званичан захтев, иако су ранији разговори на ту тему вођени.

 

Спорт клуб

евролига кк дубаи кк макаби кк хапоел тел авив
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВРОЛИГА СЕ ВРАЋА У ИЗРАЕЛ: Одређен и датум, безбедност учесника апсолутни приоритет
спорт

ЕВРОЛИГА СЕ ВРАЋА У ИЗРАЕЛ: Одређен и датум, безбедност учесника апсолутни приоритет

21.10.2025. 12:00 12:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДАНГУБИЋ ДВОЦИФРЕН У ПОБЕДИ ДУБАИЈА: Петрушев солидан против Крке
спорт

ДАНГУБИЋ ДВОЦИФРЕН У ПОБЕДИ ДУБАИЈА: Петрушев солидан против Крке

26.10.2025. 18:16 18:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај