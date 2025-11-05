ОТВОРЕНО ШАХОВСКО АМАТЕРСКО СП У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ: Љубав према древној игри припада свима, не само велемајсторима и професионалцима
Светско аматерско првенство света у шаху, које окупља око 300 такмичара из више од 50 земаља, свечано је отворено у среду у Врњачкој Бањи.
– Поносни смо што је Врњачка Бања постала једно од средишта шаховских збивања, организацијом Европског појединачног првенства, Европског клупског купа, Европског клупског купа за жене, ФИДЕ Светског школског првенства у шаху… Може се слободно рећи да је шах постао део њеног културног идентитета. У нашем Централном парку, у симболичном простору који зовемо „Шаховски кутак“, стоји фигура шаховске краљице, која је симболично откривена у част ове древне игре и Врњачке Бање као краљице континенталног туризма – рекла је на церемонији отварања Јасмина Трифуновић испред Општине Врњачка Бања.
У име Светске шаховске федерације, присутнима се обратио делегат ФИДЕ Озгур Солакоглу, који је истакао да ово првенство представља почаст духу аматерског шаха — подсетник да љубав према игри припада свима, не само велемајсторима и професионалцима.
– Овде сваки потез, свака партија и свако руковање одражавају саму суштину онога што шах представља: поштовање, креативност и тежњу ка изврсности. Ово првенство слави срце нашег спорта – страст и посвећеност аматерских играча из целог света. Долазите овде не само да се такмичите, већ да поделите своју љубав према шаху, да стекнете нове пријатеље и да искусите радост и изазов који само ова игра може да донесе – поручио је Солакоглу.
Председник Шаховског савеза Србије Андрија Јоргић изразио је захвалност Министарству спорта, као најважнијем партнеру на путу ка све бољој и препознатљивијој шаховској Србији, као и општини Врњачка Бања на несебичној помоћи и подршци.
– Захвалио бих се Светској шаховској федерацији и њеном председнику Аркадију Дворковичу на њиховом указаном поверењу у организацији овог догађаја и верујем да ћемо и овог пута оправдати то поверење и да ће Србија бити домаћин многих сличних такмичења у будућности. Иако сам на челу Шаховског савеза Србије непуних годину дана, поносан сам на сва такмичења и успехе које смо постигли – рекао је Јоргић и поручио да је изузетно поносан на репрезентацију Србије, која је освојила бронзу на Европском првенству у Грузији.
Након церемоније свечаног отварања, Јоргић и Трифуновић симболично су повукли први потез и тиме означили почетак првог кола.