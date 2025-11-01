МЕДАЉЕ ЗА СРПСКИ ШАХ НА ОЛИМПИЈАДИ У АСТАНИ: Павићевићима сребро и бронза
Друга шаховска Олимпијада за особе са инвалидитетом је одржана у Астани, у Казахстану, од 20. до 25. октобра.
Репрезентација Србије је на ово велико такмичење отишла у саставу: интермајстор Станислав Михејев, Јован Павићевић, ФИДЕ мајстор Драган Живић, Драган Молдовановић и Јована Павићевић. Тренер српске националне селекције је био ФИДЕ мајстор Данко Бокан. Наш национални тим је био десети носилац.
Након шест кола, по Швајцарском систему паровања, Србија је заузела 16. место. Остварила је победе против Панаме, Чилеа и друге екипе домаћина. Поразе је српски национални тим претрпео од првог тима који је играо под заставом ФИДЕ, а био састављен од Руса, Колумбије и екипе Међународне шаховске организације глувонемих (ИЦЦД). Ипак, радује што су се Јован и Јована Павићевић вратили са медаљама око врата, за појединачни успех на својим таблама. Јован је на другој освојио сребрну, а Јована бронзану на петој.
Шампион је постала прва екипа ФИДЕ, праћена националном селекцијом Пољске. Трећа је била репрезентација Израела.
Прво издање овог такмичења је одиграно 2023. године у Београду, када је Србија освојила сјајно пето место, а шампион је постала Пољска. ФИДЕ је препознала труд који је Србија уложила у организацију овог такмичења, и уручила ШСС плакету за изузетну организацију прве шаховске Олимпијаде за особе са инвалидитетом.