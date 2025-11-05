СРЕМ ЗАВРШИО ДЕБИТАНТСКО УЧЕШЋЕ У ЕВРОПИ: АЕК славио и у Сремској Митровици у Купу изазивача
05.11.2025. 20:58 20:59
Коментари (0)
Одбојкашице Срема из Сремске Митровице поражене су код куће од грчког АЕК-а у другој утакмици 1. кола Купа изазивача 3:0 (25:11, 25:17, 25:21).
Клуб из Атине се тако пласирао у шеснаестину финала. У првој утакмици, одиграној у Грчкој, АЕК је победио Срем са 3:0 (25:19, 25:21, 25:16).
Најефикаснија у екипи Срема била је Сара Крсмановић са седам поена, један мање уписала је Марија Бабаљ, пет је имала Линдамара Консеисао.
АЕК ће у шеснаестини финала Купа изазивача 2026. играти против италијанске Валефоље.