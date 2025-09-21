КАРЛОВАЧКA БОГОСЛОВИЈA НА ПРАГУ НОВИХ РАДОВА УЗ ПОМОЋ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ Унутрашњост интерната по савременим принципима
Са одобрених 51 милион динара од Покрајинског секретаријата за привреду и туризам Карловачка богословија започеће ускоро дуго планирано и прижељкивано преуређење зграде интерната с чијим завршетком ће бити заокружена обнова тог здања започета пре неколико година.
По речима првог човека школе, ректора протојереја-ставрофора мр Јована Милановића, не рачунајући радове након што су се из ње деведесетих година прошлог века иселили полазници Савезног центра за механизацију и зграда враћена школи, биће то прво свеобухватније уређење од изградње 1903. године.
–Новац који смо добили од Покрајинске владе петина је од укупне вредности пројекта, који предвиђа комплетно преуређење капацитета интерната – објашњава Милановић. – Као резултат захвата добићемо 24 до 25 двокреветних, трокреветних и четворокреветних соба што ће бити довољно за 120 ученика за колико је зграда и грађена пре више од 120 година. Упоредо са тим биће замењене водоводне, канализационе и електро инсталације, које су због дотрајалости представљале опасност од настанка хаварија озбиљнијих размера. Захваљујући свему биће унапређени услови за живот ученика , што ће утицати сигурно и на њихов број.
Милановић истиче да је намера да се током летњег распуста интернат учини доступним учесницима ходочасничких тура и људима који би уз надокнаду хтели да преспавају у њему. Тиме ће се повећати и смештајни капацитети Карловаца, а сам објекат постаће делом самоодржив на тај начин.
– Динамика радова зависиће од прилива пара – каже ректор Милановић. – Рачунамо да би за месец дана могли почети и за годину и по дана бити завршени. План нам је да покушамо и преко европских фондова да финансирамо пројекат, јер је реч о делу европског културног налеђа пошто је наша Богословија најстарија и једина прасвославна српска духовна школа у западној Европи. Уколико нам остане слободних места, размишљамо уз претходну сагласност црквених власти, да њих ставимо на располагање ђацима из других средњих школа за смештај. Док се чека почетак радова, покренули смо набавку кревета и ормара.
Климатизована свечана сала
Ректор Карловачке богословије Јован Милановић напомиње да је захваљујући донацији министра без портфеља задуженог за област међународне економске сарадње и област друштвеног положаја цркве у земљи и иностранству, преуређена кухиња и инсталиран нови систем за вентилацију и климатизацију. Климатизовани су трпезарија, свечана сала и капела.
Како Милановић каже, размишља се и о постављању соларних панела ради уштеде енергије и подстицаја развоја свести о енергетској ефикасности. Школа је велики потрошач енергије, и захваљујући само замени столарије, начињена је уштеда и смањена потрошња. Томе ће допринети и стављање ускоро у функцију преуређене котларнице.
Квалитет боравка и рада у обновљеном интернату биће подигнут на виши ниво и када се уреди двориште у ком се планира парк између Стефанеума и интерната. Он ће првенствено бити намењен ђацима и професорима а једном недељно отворен и за грађанство.