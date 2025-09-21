„ХУМАНИТАРНИ ПОНЕДЕЉАК” НА ШТРАНДУ Понавља се акција за Марка Ковачевића
„Хуманитарни понедељак” на Штранду и овог пута биће намењен суграђанину Марку Ковачевићу. Улазак на плажу сутра се неће наплаћивати, а карту ће заменити добровољни прилози посетилаца.
Кутије у које је могуће приложити новац биће постављене од 8 до 19 часова уз капије Штранда.
- Претходног понедељка за Марка Ковачевића прикупљено је 47.900 динара. С обзиром на то да је прикупљен износ мањи од 60.000 динара, Правилником о условима и начину спровођења акције због лоших временских прилика предвиђа се понављање акције наредног понедељка, те ће бити 22. септембра - објашњавају у ЈКП „Градско зеленило“.
Марко Ковачевић рођен је 2001. године, а пролетос му је установљен тумор (Неопласма малигнум тестис) који је оперисан. Новчана помоћ потребна је ради даљих терапија и набавке лекова, суплемената и осталих медицинских помагала ради лечења и побољшања квалитета живота.