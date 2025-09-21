clear sky
ИТАЛИЈАНИ НАДИГРАЛИ „ГАУЧОСЕ“: Браниоци титуле у четвртфиналу Светског првенства на Филипинима

21.09.2025. 11:27 11:28
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Италије пласирали су се у четвртфинале Светског првенства на Филипинима.

„Азури“, браниоци титуле, су убедљиво савладали Аргентину 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) и уписали трећи узастопни тријумф у међусобним дуелима на званиичним такмичењима. „Гаучоси“ немају решења за ову поставу Италијана и последњи пут су их савладали на Олимпијским играма у Токију 2021 након пет сетова. 

У четвртфиналу Италија ће играти са бољим из дуела Белгија – Финска, који почиње у недељу у 14 часова. 

До тријумфа над Аргентином „азуре“ су предводили Микјелето са 15 поена, Романо је уписао један мање, а 13 је имао Ботоло.  

 

