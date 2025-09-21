ЦРНО-БЕЛИ СЛАВИЛИ НАД КИНГСИМА: Након пораза Партизан уписао победу у Аустралији
Кошаркаши Партизана победили су у Сиднеју екипу Сиднеј Кингса резултатом 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24) на турниру "Павлос Јанакопулос" у Аустралији.
Најефикаснији у екипи Партизана био је Џабари Паркер са 24 поена и пет скокова, док је Шејк Милтон додао 21 поен уз четири ухваћене лопте.
Карлик Џонс је постигао 18 поена уз пет асистенција и четири скока, док је Стерлинг Браун забележио 17 поена, 12 скокова и две асистенције.
За црно-беле на овој утакмици нису играли Двејн Вашингтон и Дилан Осетковски.
У тиму Сиднеј Кингса најбољи је био Џејлин Галовеј са 20 поена, док је Кендрик Дејвис додао 19.
Кошаркаши Партизана су пре три дана у Мелбурну поражени од Панатинаикоса резултатом 91:82 у првом мечу на турниру "Павлос Јанакопулос".
Црно-бели су у Аустралији наступили без Исака Бонге, Тајрика Џонса, Алексеја Покушевског и Френка Ниликине.