ЦРНО-БЕЛИ СЛАВИЛИ НАД КИНГСИМА: Након пораза Партизан уписао победу у Аустралији

21.09.2025. 11:12
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркаши Партизана победили су у Сиднеју екипу Сиднеј Кингса резултатом 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24) на турниру "Павлос Јанакопулос" у Аустралији.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Џабари Паркер са 24 поена и пет скокова, док је Шејк Милтон додао 21 поен уз четири ухваћене лопте.

Карлик Џонс је постигао 18 поена уз пет асистенција и четири скока, док је Стерлинг Браун забележио 17 поена, 12 скокова и две асистенције.

За црно-беле на овој утакмици нису играли Двејн Вашингтон и Дилан Осетковски.

У тиму Сиднеј Кингса најбољи је био Џејлин Галовеј са 20 поена, док је Кендрик Дејвис додао 19.

Кошаркаши Партизана су пре три дана у Мелбурну поражени од Панатинаикоса резултатом 91:82 у првом мечу на турниру "Павлос Јанакопулос".

Црно-бели су у Аустралији наступили без Исака Бонге, Тајрика Џонса, Алексеја Покушевског и Френка Ниликине.

кк партизан кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
