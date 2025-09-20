ЉУБИТЕЉИ ГРОЖЂА ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ У ВРШЦУ Бајкери, тамбураши и грожђе са неба НАЈБОЉА ВИНА И 2.000 КОБАСИЦА
ВРШАЦ: На платоу код Црквице на Вршачком брегу, приређено је традиционално дружење „У сусрет Грожђебалу” које је окупило рекордан број посетилаца.
У веселом амбијенту и уз звуке тамбураша, за све госте испечено је и подељено више од 2000 кобасица, док су вршачки винари за све посетиоце даровали најбоља вина из својих подрума.
Овогодишње дружење привукло је бројне госте из Румуније, али и из различитих крајева Србије, посебно са југа наше земље. Атмосферу су употпунили и бајкери, који су већ традиционално верни учесници овог догађаја.
Ово окупљање је већ постало традиција која најављује Грожђебал – највећу вршачку манифестацију. Весела гужва, добро расположење и дух заједништва показали су да Вршац уме да дочека госте и да је Грожђебал више од празника грожђа – он је празник дружења, песме и винске радости.
Домаћин овогодишњег догађаја био је ко други него Стеријин јунак Винко Лозић, који је по већ устаљеном обичају, уз чашу вина и стихове Јована Стерије Поповића, пожелео добродошлицу свим пријатељима Вршца.
Највећа вршачка манифестација Грожђебал, одвијаће се на Тргу светог Теодора овог викенда уз квалитетан и разноврсан програм. Концерти, изложбе, маскенбал, избор Винске лепотице, карневал, а како је устаљено грожђе ће буквално падати са неба. Гостима је омогућен обилазак винских подрума и дегустације. Цео град ових дана мирише на грожђе, вино и печене кобасице.