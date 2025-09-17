ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂА Почиње 67. Грожђебал – четири дана вина, песме и карневала, ово је комплетан програм
ВРШАЦ: Од 18. до 21. септембра Вршац ће поново постати престоница радости, вина и доброг расположења - почиње 67. Грожђебал.
Како је саопштила Туристичка организација Вршца, традиционална манифестација која слави бербу грожђа и виноградарску баштину овог банатског града ове године доноси богат и разноврстан програм.
Фестивал се отвара у четвртак, уз програм „У сусрет Грожђебалу“ на видиковцу код Цркве Светог Крста, где посетиоце очекују вино, кобасице и тамбураши. Већ у петак центар града оживеће уз изложбу „Грожђе, воће и вино“, свечано отварање манифестације и низ концерата – од Youth Stars до Јоване Пајић.
Субота доноси прави спектакл: дечји маскенбал, грожђебалске уличне трке, програм за најмлађе и свечану церемонију пријема у Банатски вински ред „Свети Теодор“. Вече ће обележити концерти TrikFx-а и Иване Селакoв.
Недеља је резервисана за вршачку бициклистичку туру „Путевима вина“, еколошки едукативни караван, али и чувени вршачки карневал и спектакл падобранаца који ће са неба „послати“ грожђе. Тада следи и свечано затварање фестивала, а за крај наступиће тамбураши и Андреана Чекић.
Четири дана мириса печених кобасица, винских штандова, занатских радионица и незаборавних концерата претвориће Вршац у праву позорницу традиције и доброг расположења, најављују организатори.