ВРШАЦ У ЗНАКУ ГРОЖЂА Почиње 67. Грожђебал – четири дана вина, песме и карневала, ово је комплетан програм

17.09.2025. 14:19 14:27
Дневник
Дневник
grožđe
Фото: Дневник (Ф. Бакић)

ВРШАЦ: Од 18. до 21. септембра Вршац ће поново постати престоница радости, вина и доброг расположења - почиње 67. Грожђебал.

Како је саопштила Туристичка организација Вршца, традиционална манифестација која слави бербу грожђа и виноградарску баштину овог банатског града ове године доноси богат и разноврстан програм.

Фестивал се отвара у четвртак, уз програм „У сусрет Грожђебалу“ на видиковцу код Цркве Светог Крста, где посетиоце очекују вино, кобасице и тамбураши. Већ у петак центар града оживеће уз изложбу „Грожђе, воће и вино“, свечано отварање манифестације и низ концерата – од Youth Stars до Јоване Пајић.

Субота доноси прави спектакл: дечји маскенбал, грожђебалске уличне трке, програм за најмлађе и свечану церемонију пријема у Банатски вински ред „Свети Теодор“. Вече ће обележити концерти TrikFx-а и Иване Селакoв.

програм
Фото: Туристичка организација Вршца

Недеља је резервисана за вршачку бициклистичку туру „Путевима вина“, еколошки едукативни караван, али и чувени вршачки карневал и спектакл падобранаца који ће са неба „послати“ грожђе. Тада следи и свечано затварање фестивала, а за крај наступиће тамбураши и Андреана Чекић.

Четири дана мириса печених кобасица, винских штандова, занатских радионица и незаборавних концерата претвориће Вршац у праву позорницу традиције и доброг расположења, најављују организатори.

вршац грожђе грожђебал
Дневник
Дневник
Војводина Банат
