17.09.2025.
Нови Сад
ПОЗНАТО МЕСТО И ВРЕМЕ САХРАНЕ ЗВЕЗДИНОГ АСА: На вечни починак Дејан Миловановић одлази на дан дербија

17.09.2025. 15:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Евроњуз
Фудбалски савез Србије
Фото: Фудбалски савез Србије

Некадашњи фудбалер Црвене звезде Дејан Миловановић (41) преминуо је у уторак играјући за ветеране Звездаре против ПКБ-а.

Највећи део каријере провео у Црвеној звезди, а у иностранству носио је дресове француског Ланса и Паниониоса.

Вест о смрти Дејана Миловановића, потресла је читаву фудбалску јавност у Србији, а од њега су се данас опростили многи како домаћи тако и европски клубови.

Сахрана Дејана Миловановића ће бити одржана у суботу, 20. септембра, на Новом гробљу у Београду, а опело је заказано за 14.30 часова.

Истог дана одиграће се и 177. вечити дерби између Црвене звезде и Партизана, у Хумској од 19.00 часова, а Заједница Суперлиге је саопштила да ће све утакмице овог кола почети минутом ћутања.

 

сахрана фк црвена звезда
Спорт Фудбал
