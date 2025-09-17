ПОЗНАТО МЕСТО И ВРЕМЕ САХРАНЕ ЗВЕЗДИНОГ АСА: На вечни починак Дејан Миловановић одлази на дан дербија
17.09.2025. 15:27 15:35
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Дејан Миловановић (41) преминуо је у уторак играјући за ветеране Звездаре против ПКБ-а.
Највећи део каријере провео у Црвеној звезди, а у иностранству носио је дресове француског Ланса и Паниониоса.
Вест о смрти Дејана Миловановића, потресла је читаву фудбалску јавност у Србији, а од њега су се данас опростили многи како домаћи тако и европски клубови.
Сахрана Дејана Миловановића ће бити одржана у суботу, 20. септембра, на Новом гробљу у Београду, а опело је заказано за 14.30 часова.
Истог дана одиграће се и 177. вечити дерби између Црвене звезде и Партизана, у Хумској од 19.00 часова, а Заједница Суперлиге је саопштила да ће све утакмице овог кола почети минутом ћутања.